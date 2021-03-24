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суббота, 27 марта 2021 09:00

Расстреляли гетмана Ивана Выговского

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Расстреляли гетмана Ивана Выговского
Ивана Выговского арестовали в Баре на Подолье, лишили всех прав и привилегий и расстреляли. Фото: heroes.profi-forex.org

Казаки гетмана Павла Тетери 27 марта 1664 года схватили и казнили бывшего гетмана 56-летнего Ивана Выговского возле села Ольховец Киевской области.

Его обвиняли в поддержке антипольского восстания. Пришли отвести на расстрел, когда читал акафист Пресвятой Богородице. Казнь состоялась в поселке Ракитном. Как свидетельствует Черниговская летопись, Выговского с женой похоронили Большом Ските.

Был избран гетманом войска запорожского 6 ноября 1657 года на Корсунской раде, которая утвердила устранения Юрия Хмельницкого от власти. Выговскому досталось обострения отношений с Москвой, особенно после того, как она в 1656 году заключила сепаратный мир с Польшей и усилила ее влияние на украинские внутренние дела. Поэтому новый гетман искал компромиссов с Речью Посполитой. Из-за чего и образовалась антигетманская оппозиция части казацкой старшины, выступавшая за военно-политический союз с Московским государством.

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"Пусть Великороссия будет Великороссией, Украина - Украиной. Мы войско непобедимое", - ответил как-то гетман московскому послу.

В сентябре 1658 года он заключил с Речью Посполитой Гадячское соглашение о создании в Речи Посполитой третьей составной части федерации в виде Великого Княжества Русского. Польский сейм такого решения не поддержал, из-за чего Выговский сжег свою булаву. Он переехал на Подолье, стал сенатором Речи Посполитой и Киевским воеводой.

Польский король Ян II Казимир в 1664 году начал поход для покорения Левобережной Украины. Намерения потерпели неудачу и вызвали восстание, которое распространилось на Правобережье, где его главарей тайно финансировал Иван Выговский. Мятежники разгромили польские гарнизоны на Киевщине, но потерпели поражение от войск Ивана Тетери и польского полковника Себастьяна Маховского. По его приказу Ивана Выговского арестовали в Баре на Подолье, лишили всех прав и привилегий и расстреляли.

Гетмана запорожских казаков Ивана Сулиму казнили в Варшаве 12 декабря 1635 года. Организовал казацкое восстание и уничтожил польскую крепость. Долгое время молодой Сулима служил управляющим в помещичьих имениях. В конце-концов отправился на Запорожье.

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Дата
27
марта

Расстреляли гетмана Ивана Выговского

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