Правил три десятилетия: в Египте скончался президент

Мубарак скончался в больнице Каира. Фото: amazonaws.com

В больнице в Каире на 91 году жизни скончался четвертый президент Египта Хосни Мубарак.

Он возглавлял страну с 1981 по 2011 год, сообщает ВВС.

До народного восстания Мубарак единолично правил страной три десятилетия.

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Его обвиняли в причастности к убийству демонстрантов во время протестов в 2011 году, которые положили конец его правлению. Сначала Мубарака приговорили к пожизненному заключению в 2012 году за участие в заговоре с целью убийства сотен демонстрантов во время протестов, однако в 2017 году апелляционный суд Египта оправдал президента.

В марте 2017 Мубарака освободили из тюрьмы после почти шестилетнего заключения.

На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По сообщению российских СМИ, Лужков умер в одной из клиник Мюнхена, Германия. Там ему должны были провести операцию на сердце.