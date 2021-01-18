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воскресенье, 24 января 2021 08:05

Похороны премьер-министра транслировали в прямом эфире

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Похороны премьер-министра транслировали в прямом эфире
Королева Елизавета II распорядилась, чтобы его похороны стали событием государственной важности. Фото: pixabay

24 января 1965 года на 91-м году жизни в Лондоне скончался сэр Уинстон Черчилль.

Государственный деятель Великобритании, писатель, больше известный как премьер-министр этой страны в годы Второй мировой войны, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1953 году "за неотразимость исторического и биографического описания, за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности ".

Королева Елизавета II распорядилась, чтобы его похороны стали событием государственной важности. В прямом эфире за событием наблюдала треть миллиарда телезрителей по всему миру.

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Первый раз ему приходилось быть премьером Великобритании во время Второй мировой войны. Второе премьерство 77-летний Уинстон Черчилль посвятил восстановлению "особых отношений" с Соединенными Штатами Америки. Туда ездил четыре раза официально.

На начале 1952 года произошел второй инсульт, через которий несколько месяцев не мог ясно говорить, но в отставку уходить не хотел. В третий раз его хотели отправить в отставку после свержения монархии в Египте. Но он остался на посту, даже будучи парализованным на одну сторону через третий инсульт.

Утомленный физически и психологически, Уинстон Черчилль постепенно отошел от дел. 5 апреля 1955 завершил активный этап своей более полувековой и довольно контраверсионной политической жизни.

Последние десять лет жизни Уинстон Черчилль провел в покое. Иногда он путешествовал по Средиземному морю, любил отдыхать на французской Ривьере. В возрасте 90 лет Черчилль принял решение окончательно отойти от политики. Но до конца своих дней оставался патриархом политической жизни Великобритании.

19 сентября 1946-го Уинстон Черчилль произнес в Цюрихском университете речь о создании "Соединенных Штатов Европы" и Совета Европы. Организацию создали на волне призывов к обединению Европы и построения "Соединенных Штатов Европы" после Второй мировой войны. Одним из самых активных сторонников идеи считается Черчилль.

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Дата
24
января

Похороны премьер-министра транслировали в прямом эфире

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