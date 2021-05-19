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суббота, 22 мая 2021 09:00

Похороны композитора стали массовой акцией

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Похороны композитора стали массовой акцией
Попрощаться с композитором приехали тысячи поклонников со всей Украины. Фото: Любомир Крыса

Композитора, поэта и певца Владимира Ивасюка провожали во Львове в последний путь 22 мая 1979 года. За четыре дня до этого его тело нашли в лесу на территории военной части. Сейчас официально известно, что убийство организовало КГБ.

Более ста песен, собранные и обработанные народные песни, музыка к спектаклям, камерные произведения оставил после себя 30-летний Владимир Ивасюк. Одни из самих известных "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори". С момента захоронения его творчество было неофициально запрещено.

Попрощаться с композитором приехали тысячи поклонников со всей Украины. Чтобы попасть во Львов, придумывали разные истории. Ведь милиция и КГБ делали все для того, чтобы многим закрыть путь. Коммунисты боялись, что похороны Владимира Ивасюка могут перерасти в бунт.

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"Это была первое неповиновение людей власти. Своеобразный протест, выраженный приходом на похороны. Это же было по всем организациям сборы, комсомольские, профсоюзные, чтобы людей не пустить. А это не удалось, так получается, что люди просто протестовали. Я слышал от людей, как они говорили, я подумал - а чего вы должни запрещать на похороны пойти? Я пойду. А что сделаете? Сделаете - будем бороться ", - вспоминал шурин умершего, фотограф Любомир Крыса.

Похороны Владимира Ивасюка превратились в массовую акцию. Гроб с телом композитора друзья несли на плечах, от его дома до могилы. Вдоль дороги стояли люди, держась за руки.

"Людей здесь было очень много. Люди стояли по балконам, на крышу вылезли, сидели на деревьях. Люди возмутились, когда в дом Володи приехала машина от консерватории, "ЗИЛ", с бортами. Слышал, как люди говорили: "Мы его на руках понесем", - продолжал Любомир Крыса.

Многие из тех, кто был на похоронах, после потеряли работу, или попали за решетку. У могилы Ивасюка круглосуточно дежурили работники КГБ, они следили, кто приходит, сжигали записки, которые люди оставляли. Несколько раз могилу художника осквернили, она горела.

Владимир Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года. В тот день пошел в консерваторию на занятия, пообещав родителям быть в 13:00. Домой больше не вернулся. Родители подали заявление в милицию, но поиски начали только через три дня. Продолжались до 11 мая.

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Дата
22
мая

Похороны композитора стали массовой акцией

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