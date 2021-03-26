Писательница наложила на себя руки

28 марта 1941 года британская писательница Вирджиния Вулф покончила жизнь самоубийством. В тот день 80 лет назад она оставила мужу 60-летнему Леонарду Вулфу предсмертную записку, в котором отметила: "На этот раз я не вылечусь". Потом пошла к реке Уз, которая была расположена возле ее дома. Когда ее муж прибежал к этому месту, то увидел лишь трость в воде. Женщине было 59 лет.

Писательница родилась 25 января 1882 года в Лондоне в семье аристократов. Отец Лесли Стивен был литературным критиком, а мать Джулия Дакуорт работала натурщицей. Для родителей это был 2-ой брак. У Стивен была дочь, Дакуорт воспитывала 3 детей. Вирджиния была их общей дочерью. У супругов родились 4 детей: Ванесса, Тоби, Вирджиния и Адриан.

Автор: 24smi В течение жизни Вулф часто попадала в клинику через психические заболевания

Лесли дружил с представителями литературной сферы и часто приглашал писателей, философов, поэтов к себе домой. Также в их доме была библиотека, поэтому Вирджиния хорошо знала английскую литературу, изучала с репетиторами греческий язык. В 1902-м она написала в своем дневнике, что видит себя писательницей.

Когда девушке исполнилось 13 лет, ее мать умерла. Вирджиния пережила нервный срыв. После смерти жены Стивен превращался в деспота. Впоследствии от тифа умерла старшая сестра Вирджинии Стелла, а за ней - отец. Будущая писательница впала в депрессию. Она постоянно вела внутренние диалоги с ним, обвиняла в тех или иных поступках, находила оправдание.

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1904-го Вирджиния вместе с другими членами семьи переезжает из аристократического лондонского района Кенсингтон в богемный Блумсбери. Она осталась на попечении братьев. Тоби, который закончил Кембриджский университет и скучал по своему прошлом круге общения, начал устраивать вечера по четвергам. Так образовалась группа Блумсбери - интеллектуальный кружок художников, литераторов, философов. Они собирались для обсуждения, часто осуждали викторианское общество. Вирджиния дебютировала 1905-го как автор рецензий на литературные произведения современников и статей в журнале Times.

Писательница и ее сестра Ванесса были близки. Еще в детстве они поклялись жить вместе и никогда не выходить замуж. И в 1907-м Ванесса соглашается на предложение руки и сердца Клайва Белла. Это произошло через несколько дней после смерти Тоби: накануне во время путешествия по Греции он заболел тифом. Вирджинию такое решение сестры оскорбило, и писательница осталась жить вдвоем с братом Адрианом.

Впоследствии женщина познакомилась с участником кружка Леонардом Вулфом, который был и близким другом Тоби. Над предложением о женитьбе Вирджиния думала 3 года: то отвергала, то снова принимала. Впоследствии пара поженилась в августе 1912 года. Вулф с нежностью относился к жене и поддерживал ее во всем. Брак превратился в интеллектуальный союз, который был основан на взаимном уважении. Они оставались близкими до конца жизни.

Автор: 24smi Вирджиния со своим мужем Леонардом Вулфом. Пара поженилась в 1912 году

1-ый роман "По морю прочь" (The Voyage Out) Вирджиния представила в 1915 году. Еще через 10 лет выпустила один из самых значимых своих произведений "Миссис Деллоуэй". Феминизм является ведущей темой романов Вулф: писательница ярко выражала свою социальную позицию. Ее творчество стало особенно актуальным в 1970-ые во время женского движения.

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Когда Вирджинии исполнилось 40 лет, в нее влюбилась аристократка и писательница Вита Сэквилл-Вест. Отношения длились 5 лет. Вита склоняла Вулф к интиму. Но Вирджинию устраивали платонические отношения. Леонард не возражал: в годы общения с Витой его жена написала лучшие свои произведения. В частности, роман "Орландо" (1928).

Автор: theblueprint Аристократка и писательница Вита Сэквилл-Вест влюбилась в Вирджинию. Их отношения длились 5 лет

В течение жизни Вулф часто попадала в клинику через психические заболевания. Болезнь прогрессировала. Самочувствие ухудшила Вторая мировая война. Писательница боялась, что фашисты доберутся до Англии. Тогда ее мужа-еврея ждала бы страшная участь. Женщина договорилась с Леонардом: в случае немецкой оккупации они оба покончат жизнь самоубийством.

С началом Второй мировой немецкие самолеты стали бомбить Лондон. Во время очередного налета сгорела библиотека писательницы, едва не погиб муж. Эти события окончательно расшатали нервную систему женщины. Медики настаивали на лечении Вирджинии в психиатрической больнице. Леонард не хотел оставлять жену, после чего отвез ее в город Родмелл.

1941-го головные боли Вирджинии не утихали: голоса в голове становились более четкими. 28 марта того же года писательница оставила мужу письмо, в котором извинилась и объяснила, что больше не может мучить себя и его.

Когда Леонард прочитал письмо, то сразу побежал к реке Уз. На поверхности воды плавала трость Вирджинии.

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Писательницу искали в течение 3 недель. 18 апреля 1941 года ее тело течением выбросило на берег. Карманы Вирджинии были набиты камнями.

Вирджиния Вулф - британская писательница, литературный критик, икона феминизма. Входила в группу Блумсбери. Одна из самых значительных фигур литературного модернизма ХХ в. К наиболее известным ее работам относят романы "Миссис Деллоуэй" (1925), "На маяк" (1927) и "Орландо" (1928).