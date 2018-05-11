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пятница, 11 мая 2018 01:37

Писатель умер через неделю после презентации книги
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Писатель умер от рака
Фото: Алина Карбан
Сергей Иванюк с внуком Алексеем
За неделю до смерти Сергей Иванюк представил свою последнюю книгу "Убийство пьяной пионерки"
Сергей Иванюк с женой Татьяной Тихоновой
Сергей Иванюк стал одним из любимых преподавателей среди студентов

"За полтора дня до смерти, когда его температура уже несколько дней достигала 40 градусов, он, вместо жаловаться на свои адские муки, только спрашивал: "Ну а вы там как?", - рассказывает писатель, 66-летний Владимир Диброва. 6 мая справил девятины за другом - писателем и преподавателем Сергеем Иванюком, 68 лет. Он писал под псевдонимом Сергей Оксеник и был одним из тех, кто возрождал Киево-Могилянскую академию. Умер от рака через неделю после презентации своей последней книги "Убийство пьяной пионерки".

"Презентация далась отцу очень тяжело, это был подвиг, - говорит дочь Оксана Иванюк, 45 лет. - В прошлом году летом ему поставили диагноз "онкология". Выйдя из больницы после операции, начал завершать все дела. Передал руководство журналом переемнику, спешил отредактировать свои книги. Я возила ему в больницу компьютер, чтобы доставил последний зачет студентам. Не успел".

Автор: Facebook/Галина Ткачук
  За неделю до смерти Сергей Иванюк представил свою последнюю книгу "Убийство пьяной пионерки"
За неделю до смерти Сергей Иванюк представил свою последнюю книгу "Убийство пьяной пионерки"

Сергей Иванюк родился в Николаеве. Учился на факультете журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. На 5-м курсе его забрали в армию.

"Кто-то из однокурсников распространял "самиздат" с поэзией "расстрелянного возрождения". На комсомольском собрании должны были осудить тех студентов и исключить из университета. Он и еще несколько человек проголосовали против. Поэтому загремели в армию. Отец очень не любил год, проведенный там", - рассказала дочь.

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По завершению учебы работал редактором радиостанции и журнала. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Пять лет был научным сотрудником Института литературы АН УССР им. Тараса Шевченко.

Автор: Facebook/Ганна Гнедкова
  Сергей Иванюк стал одним из любимых преподавателей среди студентов
Сергей Иванюк стал одним из любимых преподавателей среди студентов

С 1991-го связал жизнь с развитием Киево-Могилянской академии. Был первым деканом факультета гуманитарных наук, а в течение 1994-2000 годов - ректором академии. Работал на кафедре литературоведения, стал одним из любимых преподавателей среди студентов.

"Приснилось, будто Сергей Иванюк встретился мне в трамвае. Я глазам поверить не могу, жму руку, достаю телефон и прошу разрешения сфотографировать. "Да мона, мона, а чо же нет. Только не понимаю, Аня, зачем Вам єти телефоны. Лучше бы поговорили, как люди. Ведь времени осталось немного: мне уже сейчас выходить, а Вам дальше ехать". Здесь я расплакалась и проснулась. Так и не поговорили", - написала бывшая студентка Анна Гнедкова, 25 лет.

Автор: Facebook/Алексей Овчаренко
  Сергей Иванюк с внуком Алексеем
Сергей Иванюк с внуком Алексеем

Первые рассказы для детей под псевдонимом Сергей Оксеник опубликовал в 1980-х годах. В 2004-м начал выдавать приключенческо-фантастическую трилогию "Лесом, небом, водой". С 2006 года до последних дней возглавлял редакцию журнала для подростков "Одноклассник".

К печати готовится последняя книга автора "Самка богомола". Издательство "Смолоскип" анонсировало подготовку двух книг в память об Иванчуке - сборники воспоминаний и лучших работ студентов Сергея Семеновича с его комментариями.

Мужчину похоронили на кладбище в Пуще-Водице. У него остались жена Татьяна Тихонова, дочь Оксана и внук Алексей.

Французский режиссер и продюсер Пьер Риссьен умер в результате множественных заболеваний. Ему был 81 год.

В последние дни жизни Риссьен готовился к участию в Каннском кинофестивале с отреставрированной версией своей картины Cinq et la peau.

Автор: gazeta.ua
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