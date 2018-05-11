Писатель умер через неделю после презентации книги

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"За полтора дня до смерти, когда его температура уже несколько дней достигала 40 градусов, он, вместо жаловаться на свои адские муки, только спрашивал: "Ну а вы там как?", - рассказывает писатель, 66-летний Владимир Диброва. 6 мая справил девятины за другом - писателем и преподавателем Сергеем Иванюком, 68 лет. Он писал под псевдонимом Сергей Оксеник и был одним из тех, кто возрождал Киево-Могилянскую академию. Умер от рака через неделю после презентации своей последней книги "Убийство пьяной пионерки".

"Презентация далась отцу очень тяжело, это был подвиг, - говорит дочь Оксана Иванюк, 45 лет. - В прошлом году летом ему поставили диагноз "онкология". Выйдя из больницы после операции, начал завершать все дела. Передал руководство журналом переемнику, спешил отредактировать свои книги. Я возила ему в больницу компьютер, чтобы доставил последний зачет студентам. Не успел".

Автор: Facebook/Галина Ткачук За неделю до смерти Сергей Иванюк представил свою последнюю книгу "Убийство пьяной пионерки"

Сергей Иванюк родился в Николаеве. Учился на факультете журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. На 5-м курсе его забрали в армию.

"Кто-то из однокурсников распространял "самиздат" с поэзией "расстрелянного возрождения". На комсомольском собрании должны были осудить тех студентов и исключить из университета. Он и еще несколько человек проголосовали против. Поэтому загремели в армию. Отец очень не любил год, проведенный там", - рассказала дочь.

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По завершению учебы работал редактором радиостанции и журнала. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Пять лет был научным сотрудником Института литературы АН УССР им. Тараса Шевченко.

Автор: Facebook/Ганна Гнедкова Сергей Иванюк стал одним из любимых преподавателей среди студентов

С 1991-го связал жизнь с развитием Киево-Могилянской академии. Был первым деканом факультета гуманитарных наук, а в течение 1994-2000 годов - ректором академии. Работал на кафедре литературоведения, стал одним из любимых преподавателей среди студентов.

"Приснилось, будто Сергей Иванюк встретился мне в трамвае. Я глазам поверить не могу, жму руку, достаю телефон и прошу разрешения сфотографировать. "Да мона, мона, а чо же нет. Только не понимаю, Аня, зачем Вам єти телефоны. Лучше бы поговорили, как люди. Ведь времени осталось немного: мне уже сейчас выходить, а Вам дальше ехать". Здесь я расплакалась и проснулась. Так и не поговорили", - написала бывшая студентка Анна Гнедкова, 25 лет.

Автор: Facebook/Алексей Овчаренко Сергей Иванюк с внуком Алексеем

Первые рассказы для детей под псевдонимом Сергей Оксеник опубликовал в 1980-х годах. В 2004-м начал выдавать приключенческо-фантастическую трилогию "Лесом, небом, водой". С 2006 года до последних дней возглавлял редакцию журнала для подростков "Одноклассник".

К печати готовится последняя книга автора "Самка богомола". Издательство "Смолоскип" анонсировало подготовку двух книг в память об Иванчуке - сборники воспоминаний и лучших работ студентов Сергея Семеновича с его комментариями.

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