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среда, 20 января 2021 16:09

Пальто за $ 70 тыс. и платье для Мадонны: чем запомнился дизайнер Сергей Ермаков

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В Киеве умер модельер Сергей Ермаков. С детства болел сахарным диабетом. До 30 лет почти полностью ослеп. Был единственным в мире незрячим дизайнером.

Gazeta.ua предлагает подборку интересных фактов из его биографии.

Сергей Ермаков родился в Киеве в семье электрика. Первое платье создал для мамы, когда учился в 7 классе.

"Я придумал маме на новогодний вечер платье с белого атласа и зеленого бархата. Она шила, а я сидел рядом. Мы делали примерки. Помню, допоздна не мог уснуть, ожидая ее возвращения. Только когда услышал, что на вечеринке она выглядела лучше всех, заснул", - рассказывал дизайнер.

Автор: Facebook
  Дизайнер Серий Ермаков с детства страдал сахарным диабетом. 20 января он умер в Киеве. Ему было 47 лет
Дизайнер Серий Ермаков с детства страдал сахарным диабетом. 20 января он умер в Киеве. Ему было 47 лет

В профессионально-техническом училище получил специальности портного верхней женской одежды. В 2004-м представил свою первую коллекцию. Через 2 года создал модный дом Haute Valeur.

Ермакова считали самым дорогим украинским дизайнером. Шил одежду из натуральных тканей и меха. Принципиально не участвовал в Украинских неделях моды "Я не хочу показываться со всеми в одном зале. Вот в Париже каждый дизайнер создает собственную атмосферу для гостей, а не превращает показ на конвейер. Я не хочу, чтобы мне говорили: "Подождите, еще три модели выйдут, а потом вы". Отшивать 9 месяцев коллекцию, а затем быть между кем-то. Я не люблю "эффект бутерброда", - объяснял.

Среди его клиентов были певица Ирина Билык, телеведущая Маша Ефросинина, гимнастка Лилия Подкопаева. Самая дорогая вещь, которую создал Ермаков - пальто из горностая. Пошил его для украинки, которая уехала в Нью-Йорк. Мех покупал в Канаде. Подложку изготовил из атласа, расшитого золотыми нитями. Пальто стоило $70 тыс. Для ведущей Маши Ефросининой создал платье "Русалка". 2005 года она вела в нем песенный конкурс "Евровидение". В 2009-ом пошил платье для американской певицы Мадонны. Верхняя часть - корсет, обернутый полотном с портретом певицы. Снизу - юбка в виде мантии.

Автор: Facebook
  Телеведущая Светлана Вольнова в кимоно от дизайнера Сергея Ермакова
Телеведущая Светлана Вольнова в кимоно от дизайнера Сергея Ермакова

Дизайнер коллекционировал наперстки. Их ему часто дарили клиенты.

"В музее Сальвадора Дали в испанском городе Фигуэрасе купил два серебряных. Но дороже всех обошелся наперсток в Кракове. Стоил 10 долларов. Пока покупал его, воры украли кошелек. Я остался в чужой стране без денег. Двое суток голодал, прежде чем вернулся домой", - вспоминал Сергей.

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Из-за потери зрения домом дизайнер передвигался, держась за дверь и стены. На показах и вечеринках его сопровождал помощник. Дизайнер уверял, что слабое зрение не мешает создавать одежду.

В возрасте 79 лет скончался украинский политик, доктор экономических наук, один из основателей Народного Руха Украины Владимир Черняк

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