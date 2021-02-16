Отметили 9 дней по смерти ректора Белоцерковского аграрного университета

Анатолий Даниленко был депутатом второго созыва Верховной Рады. Белоцерковский национальный аграрный университет возглавил в 2008 году. Фото: Facebook

Исполнилось 9 дней по смерти Анатолия Даниленка из села Карапиши Мироновского района Киевской области. Имел проблемы с сердцем. Был ректором Белоцерковского национального аграрного университета.

"С ним впервые я познакомился близко, когда приехал к студентам Белоцерковского аграрного университета, это было где-то год назад. Перед выступлением Анатолий Степанович пригласил меня в свой кабинет. Налил кофе, посмотрел внимательно. После общения сказал своим коллегам: "Это наш человек, с ним можно работать". Затем мы виделись не один раз. Когда приезжал к нему в Карапиши, Анатолий Степанович показывал свое хозяйство. Водил по сельским объектам, за которые у него болела душа. Вечером сидели и часа 2 общались. Он рассказывал о своей жизни. Говорили о стране и молодеже", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua бывший руководитель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян.

Анатолий Даниленко закончил Белоцерковский сельскохозяйственный институт и Уманский педагогический университет им. Павла Тычины. Имел степень доктора экономических наук. Работал ветврачом, был председателем колхоза. Был депутатом второго созыва Верховной Рады. Белоцерковский национальный аграрный университет возглавил в 2008 году.

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Его жена Валентина Петровна - генеральный директор сельскохозяйственного общества "Агромир", расположенного в Карапышах. Вместе воспитали двух дочерей.

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