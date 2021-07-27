От ранения скончался боец Дмитрий Сивоконь - волонтер поделился воспоминаниями о нем

У Дмитрия Сивоконя остался сын от первого брака, родители, жена и двое детей. Фото: Светлана Сидоренко в Facebook

В Харьковском госпитале умер военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады 38-летний Дмитрий Сивоконь.

Его ранили 13 июля во время обстрела позиций. Командир роты тогда погиб сразу, еще четверо побратимов также были ранены.

Друг погибшего и волонтер Иван Токмак рассказал Gazeta.ua, что будет помнить о погибшем.

"Знаем друг друга давно. Он работал в полиции с моей женой. Уволился, как началась война, пошел в военную полицию. Был примером того, каким должен быть полицейский в нашем государстве. Был справедливым и жил по закону, человек слова, честный. Служил в отряде быстрого реагирования, получил офицерские звания. Все время был на войне. Тогда из-за ранения перевели на более легкую работу в военкомат в Скадовск. Там женился. Подписал контракт снова. Говорил, что легкие работы не для него. Его призвание - защищать Украину. Три месяца назад позвонил и попросил о помощи. Я был у него на передовой за несколько дней до трагедии. На том месте их обстреливали с самого начала, как только зашли".

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У Дмитрия Сивоконя остался сын от первого брака, родители, жена и еще двое детей.

19 июля в Харьковском ожоговом центре скончался солдат 29-летний Александр Горбенко. Получил ранения, имел ожоги 80% тела. Весь день 15 июля российские наемники били из артиллерии и крупнокалиберных минометов по поселку Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. Атаковали его две недели подряд, потому что Россию раздражает название - до 1 июля называлось Новгородское.