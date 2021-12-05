От коронавируса умер украинский композитор

Даниил Перцов скончался от коронавируса. Фото: Фейсбук/Taras Kompanichenko

Украинский композитор и музыкант-мультиинструменталист из группы "Хорея Казацкая" Даниил Перцов скончался от коронавируса. Ему было 48 лет.

Об этом сообщает "Хорея Казацкая" в Фейсбук.

"Общество! Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в мир иной. Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим", - написали в группе.

Музыкант был госпитализирован в больницу с коронавирусом и находился в реанимации.

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1 декабря коллега Перцова по "Хорее Казацкой" – Тарас Компаниченко, сообщил, что музыкант находится на кислородном концентрате. "85% поражения легких. Врачи борются за его жизнь. Он борется за свою жизнь! Его мама - Валентина Андреевна Ульянова- выдающийся украинский график тоже больна Covid", написал Компаниченко в Фейсбук.

Даниил Перцов – член Союза композиторов Украины. Играл на многих инструментах, в частности, шалмеи (разновидность сурьмы), поморти и цинка (корнет). С 2005 года являлся частью "Хореи Казацкой".

В Украине за прошлые сутки, 3 декабря, зафиксировали 13 206 новых случаев заболевания Covid. Умерло от коронавируса 436 человек, поправилось – 22 765 человек. Госпитализированы за сутки 2 764 человека. Больше всего новых заболеваний зафиксировано в Киеве - 1588. Больше всего летальных случаев - на Днепропетровщине - 58 и Одесщине - 41.