От коронавируса скончался известный писатель Слава Сэ

Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ умер в Риге.

Человек не пережил двустороннюю пневмонию, вызванную инфекцией Covid-19, сообщает LSM.lv

Мужчину госпитализировали в рижской больнице 3 июня, однако он не смог побороть болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер известный украинский политблогер и публицист Горький Лук

Карьеру писателя начал с заметок в "Живом журнале". Там он публиковал свои материалы под псевдонимом Слава Сэ. Издал три книги, некоторые тиражи разошлись еще до поступления в продажу.