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воскресенье, 20 июня 2021 02:47

От коронавируса скончался известный писатель Слава Сэ

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От коронавируса скончался известный писатель Слава Сэ
Умер Слава Сэ. Фото: Интерфакс

Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ умер в Риге.

Человек не пережил двустороннюю пневмонию, вызванную инфекцией Covid-19, сообщает LSM.lv

Мужчину госпитализировали в рижской больнице 3 июня, однако он не смог побороть болезнь.

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Карьеру писателя начал с заметок в "Живом журнале". Там он публиковал свои материалы под псевдонимом Слава Сэ. Издал три книги, некоторые тиражи разошлись еще до поступления в продажу.

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