Остались сын и дочь: от чего умер кобзарь Тарас Силенко

Причиной смерти Тараса Силенко стало онкозаболевание. Фото с Facebook-страницы Тараса Силенко

На 49-м году умер кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Силенко.

Он выступал в Украине и за рубежом. В его репертуаре - сотни народных песен периода Киевской Руси, чумацких, казацких, повстанческих, лирических и авторских.

Бандуристка Татьяна Лобода рассказала для Gazeta.ua чем ей запомнился исполнитель.

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"Мой младший товарищ, собрат с 1986 года. Познакомилась с Тарасом, когда ему было 14-15 лет. Наше общее дело - бандура. Такие, как он, - поводыри нации и Украины. Они по своей сути являются подвижниками и носителями духовности народа . Потерял мать в 16 лет. Воспитал преемника - сына Святослава, которому передал кобзарское дело. Мечтал об украинской Украине. Воплощал мечту в жизнь делами: пел народные песни, создавал свой эпос и свою шевченкиану, героику и лирику. Когда-то увидела у него в руках маленькую тетрадь. Оказалось, в ней записаны все 300 песен, которые он пел. Мог играть и петь бесконечно. Ласковый, чувствительный, добрый, внимательный к людям. Козак до кончиков усов", - рассказывает она.

Причиной смерти Тараса Силенко стало онкозаболевание. У него остались сын и дочь.

Простились с военным парамедиком, волонтером и политблогером Святославом Волковым, более известным как Gorky Look - Горький Лук. Церемонию прощания организовали в Киеве на майдане Независимости. Пришли проводить в последний путь собратья, друзья, медики "Госпитальеры" и читатели блога в сети. Всего более 100 человек.