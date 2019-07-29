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"Не тиражируйте неправду" - помощник Тымчука опроверг версию о самоубийстве

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&quot;Не тиражируйте неправду&quot; - помощник Тымчука опроверг версию о самоубийстве
В течение двух недель "пьянства и депрессии" Тимчук проводил встречи, общался с коллегами, в том числе иностранными, и руководил коллективом, раздавая поручения Фото: BBC.com

В окружении народного депутата Дмитрия Тимчука, который при странных обстоятельствах погиб при чистке наградного оружия, опровергли версию о его пьянстве и самоубийстве.

Подробностями дня, когда произошла трагедия, в 40-й день после смерти, поделился в Facebook друг и помощник нардепа Алексей Копытько.

"Какие-то мутные "эксперты" на сливных бачках говорят, будто что-то знают о работе группы ИС. Какие-то уроды начали разгонять ложь, избирательно цитируя материалы следствия и вымышленных "источников в окружении". Мол, "Тымчук две недели пил из-за депрессии, а затем совершил самоубийство", - сказал он.

Существует несколько аргументов, которые ставят под сомнение предположение о суициде. 19 июня около 12.30, не зная о том, что случилось, к дому, где жил Тимчук, подъехал коллега, который подвозил его в Раду.

"В 13.00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. На этот раз за час до планового выезда "отбоя" не было. Это означает, что планы не менялись. И перечеркивает все домыслы о пьянстве", - рассказал Копытько.

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В течение двух недель "пьянства и депрессии" Тимчук проводил встречи, общался с коллегами, в том числе иностранными, и руководил коллективом, раздавая поручения.

"Поэтому все, кто тиражирует неправду о Диме по глупости - не делайте этого", - сказал помощник Тымчука.

Правоохранители сначала рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, халатность или криминал. Впоследствии источники сообщили, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.

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