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среда, 27 января 2021 17:09

"Не стало матери": медсестра умерла от коронавируса

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&quot;Не стало матери&quot;: медсестра умерла от коронавируса
Татьяна Боцюра умерла от осложнений коронавируса. ФОТО: Facebook.com

От осложнений коронавируса умерла Татьяна Боцюра. Она работала медсестрой в Винницкой клинической больнице имени Николая Пирогова. Женщину похоронили 25 января.

Депутат Винницкого городского совета Елена Верлан написала об этом в Facebook.

"Наши младшие дети ходят в один класс. Большая беда пришла в семью. Не стало матери Тани. Сын Максим в 5:47 написал в группе класса: "Поддержите меня, друзья! У меня умерла мама". Татьяна Боцюра работала медицинской сестрой. Остались без матери два сына Максим и Юрий. Медики отдают свою жизнь в борьбе за наши. Честь и светлая память Татьяне Степановне. Искренние соболезнования родным и близким", - написала депутат.

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Диагноз "коронавирус" в Украине подтвердили в 54808 медицинских работников, по данным Профсоюза работников здравоохранения. Это около 20% всех медиков страны. 8486 болели в тяжелой форме. 481 медицинский работник умер. Это примерно 2% общего количества умерших от коронавируса в Украине.
Разовые компенсации получили 36 семей умерших от коронавируса медработников и 9 медиков, которым установили инвалидность после Covid-19, сообщил Фонд социального страхования издание Liga.net.

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