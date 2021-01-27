"Не стало матери": медсестра умерла от коронавируса

Татьяна Боцюра умерла от осложнений коронавируса. ФОТО: Facebook.com

От осложнений коронавируса умерла Татьяна Боцюра. Она работала медсестрой в Винницкой клинической больнице имени Николая Пирогова. Женщину похоронили 25 января.

Депутат Винницкого городского совета Елена Верлан написала об этом в Facebook.

"Наши младшие дети ходят в один класс. Большая беда пришла в семью. Не стало матери Тани. Сын Максим в 5:47 написал в группе класса: "Поддержите меня, друзья! У меня умерла мама". Татьяна Боцюра работала медицинской сестрой. Остались без матери два сына Максим и Юрий. Медики отдают свою жизнь в борьбе за наши. Честь и светлая память Татьяне Степановне. Искренние соболезнования родным и близким", - написала депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борис Грачевский умер от коронавируса

Диагноз "коронавирус" в Украине подтвердили в 54808 медицинских работников, по данным Профсоюза работников здравоохранения. Это около 20% всех медиков страны. 8486 болели в тяжелой форме. 481 медицинский работник умер. Это примерно 2% общего количества умерших от коронавируса в Украине.

Разовые компенсации получили 36 семей умерших от коронавируса медработников и 9 медиков, которым установили инвалидность после Covid-19, сообщил Фонд социального страхования издание Liga.net.