На переходе сбил самокат: кто умер на этой неделе

От сердечного приступа умер индонезийский бадминтонист 36-летний Маркис Кидо. Плохо ему стало во время тренировки. По дороге в больницу мужчины не стало. Занимался бадминтоном с детства. 2005 стал победителем чемпионата Азии в мужском парном разряде. За два года получил титул чемпиона мира. 2008-го выиграл золото на Олимпийских играх в китайском Пекине.

Кого еще не стало на этой неделе, читайте в материале.

10 дней американская актриса 65-летняя Лиза Бейнс прожила после того, как в Нью-Йорке на пешеходном переходе ее сбил электросамокат. Женщина получила серьезную травму головы. Ее забрали в больницу. Там 14 июня она умерла. Водитель самоката с места происшествия скрылся. Его до сих пор не задержали.

Автор: Gettyimages 10 дней американская актриса 65-летняя Лиза Бейнс прожила после того, как в Нью-Йорке на пешеходном переходе нее наехал электросамокат

Свою карьеру Лиза Бейнс начинала в театре. В кино дебютировала в начале 1980-х. Всего снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Самые известные: "Потерянная", "Она написала убийство", Закон и порядок".

Замужем ни была. Имела отношения с журналисткой Кэтрин Кранхолд.

Американский актер Нед Битти умер 13 июня. Ему было 83 года.

"Неда не стало в воскресенье. Он мирно отошел. В последние минуты рядом с ним были его родные и близкие", - сказала менеджер Дебора Миллер.

Автор: Gettyimages Нед Битти снялся в более чем 50 фильмах. Самые известные: "Супермен", "Игрушка", "Альфред Хичкок представляет"

В школьные годы Нед Битти выступал в составе вокального квартета. На театральной сцене дебютировал в 19 лет. В 1972 году исполнил главную роль в триллере "Освобождение". После этого стал популярным. Всего снялся более чем в 50 фильмах. Самые известные: "Супермен", "Игрушка", "Альфред Хичкок представляет". В 1980-х его называли "самым известным актером Голливуда".

Битти четыре раза был женат. Осталось восемь детей.

13 июня в 10 вечера остановилось сердце хореографа 91-летнего Григория Чапкиса. В декабре прошлого года попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Болезнь не долечили. Хореографу стало трудно ходить и дышать. После этого еще несколько раз ложился в госпиталь. Сильно похудел, не мог самостоятельно передвигаться. Перед смертью у него начали отказывать все внутренние органы.

Автор: Тарас Подолян Григорий Чапкис 27 лет выступал в Национальном ансамбле танца имени Павла Вирского. 2007 открыл в Киеве "Школу танцев Чапкиса"

Григорий Чапкис родился в молдавском Кишиневе. В Киеве закончил железнодорожное училище и Институт культуры. Был танцовщиком ансамбля песни и танца "Трудовые резервы", хореографом в столичном театре им. Ивана Франко, директором-распорядителем Театра на Левом берегу. Выступал в составе ансамбля танца под управлением Павла Вирского. 2007-го открыл в Киеве "Школу танцев Чапкиса".

Четыре раза был женат. В прошлом году расписался с директором ювелирного магазина Людмилой. Она была моложе мужа на 52 года. У него осталось двое детей.

В Индии и штате Мизорам умер 76-летний Зиона Чана, которого считают главой крупнейшей в мире семьи.

Автор: Gettyimages Зиона Чана имел 38 жен, 89 детей и 36 внуков

Мужчина возглавлял религиозную секту, которая практиковала многоженство. Имел 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Вся семья живет в четырехэтажном доме, который называют Chuuar Than Run или Дома нового поколения на 100 комнат. Его жены живут в общежитии у частной спальни Чаны.

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Глава семьи болел диабетом и имел гипертонической болезни.

В Михайловском соборе в Киеве попрощались с членом Организации украинских националистов 93-летним Орестом Васкулом. Болел пиелонефритом. Последние дни у него держалась высокая температура. Родился в селе Серафинцы Городенковского района Ивано-Франковской области. В 1943 году стал членом ОУН. Служил в дивизии "Галичина". Был приговорен к 25 годам лагерей и пяти - лишения гражданских прав. Во время учебы в Рижском строительном институте арестовали во второй раз. Обвинили в антисоветской деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Освободили досрочно в 1987-ом. Дважды был женат. Имел трех сыновей. Двух похоронил: Любомир погиб в 47 лет, Петр умер 30-летним.