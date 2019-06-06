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четверг, 06 июня 2019 13:37

"Мир, простите за грубость, оскотинивается" - подборка цитат Юрия Мушкетика

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&quot;Мир, простите за грубость, оскотинивается&quot; - подборка цитат Юрия Мушкетика
Юрий Мушкетик умер на 91-м году жизни. Фото: litgazeta.com.ua

Утром 6 июня скончался писатель Юрий Мушкетик. Ему было 90 лет. Причины смерти пока не сообщаются.

Первые книги Юрия Михайловича вышли в 1950-х: "Семен Палий", "Огни среди ночи" и роман "Гайдамаки". В основном писал на историческую тематику. Одной из самых известных стала его повесть "Суд" 1990 года, в котором отражены общественные явления, характерные для Советского Союза времен сталинского и брежневского режимов.

Юрий Мушкетик был награжден Шевченковской премией за роман "Позиция". В прошлом году получил медаль "Александра Довженко" за выдающийся вклад в украинскую литературу.

Gazeta.ua отобрала 7 интересных цитат художника из последних интервью:

"Дальнего 1948-го я со своим фанерным чемоданчиком зеленого цвета отправился в Киев поступать в университет, никто не сомневался, что сдам документы на математический. Я побродил под стенами "красного корпуса" и отправился на филологию. Уже учась в университете, получил пропуск в научную библиотеку, где пропадал днями и ночами".

Сейчас есть страх за Украину. Однако радует, что нация, хоть и частично, и проснулась. Поняли, какая сволочь этот старший брат

"Наш язык - древний, один из древнейших на нашем континенте. Нам надо это утверждать всеми силами научными и политическими. Чтобы народ знал, кто мы и откуда вышли. Наш язык - один из самых развитых в мире. Поэтому он имеет наибольшее право на утверждение".

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"Моральный закон сейчас очень упал во всем мире. Мир, простите за грубость, оскотинивается. Человек живет в хаосе, лжи. А наш национальный моральный закон затоптанный, и никто не болеет за Украину".

Смотрю на Верховную раду. Там из них всех изъяты украинские гены

"Я понимал, что такое советская власть, и не сделал последний шаг, как Светличный или Стус (выступали против власти открыто, были заключенные. - Gazeta.ua). Я не мог, как они, потому что жена, дети, родители. В селе отец идет по улице, а мужики кричат: "Михаил Петрович, так Юрка вашего из редактора не сняли еще? Снимут, еще и посадят". И они мне с матерью звонят: "Ну, смотри там". В селе люди завистливые. Я для них - не писатель, а мальчик в коротких штанишках. И не Мушкетик, а Чабарняк - не знаю, откуда такое прозвище у нас с деда-прадеда".

"Кто знает - что такое эта литература? В мире есть много писателей - авторов одного романа. Это не значит, что они написали одно произведение - могли создать гибель, но остался единственный. Книги - как корабли в море. Одни в туманах исчезают и не возвращаются, другие достигают новых берегов. Единственное, чего не признаю, это современной матюкальщины, какая из нее польза?"

2 июня умерла украинская переводчица Ольга Сенюк. Это случилось в день ее 90-летия, сообщила близкая подруга покойной, переводчица и писательница Галина Кирпа.

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Голосов: 1042
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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