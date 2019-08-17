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суббота, 17 августа 2019 15:53

Лауреат Нобелевской премии умер от пневмонии

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Лауреат Нобелевской премии умер от пневмонии
Американец Кэри Муллис был удостоен Нобелевской премии за изобретение метода полимеразной цепной реакции, позволяющей добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале

Лауреат Нобелевской премии американский биохимик Кэри Муллис умер в возрасте 74 года.

"Кэри умер дома и городе Ньюпорт-Бич. Причиной смерти стала сердечная и дыхательная недостаточность, вызванная длительной пневмонией", - цитирует жену ученого The New York Times.

Муллис родился в 1944 году в Северной Каролине в семье фермера. В 1966-м окончил Технологический институт Джорджии, а через 6 лет защитил докторскую диссертацию в области биохимии в Университете Калифорнии в Беркли.

В 1993 году был удостоен Нобелевской премии за изобретение метода полимеразной цепной реакции, позволяющей добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале.

Муллис был убежденным сторонником теории об отсутствии связи между ВИЧ и СПИДом.

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В 2016 году он подписал письмо с призывом к Greenpeace, ООН и главам государств всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами.

В Сингапуре умер биолог, нобелевский лауреат Сидней Бреннер. Его исследования помогли определить природу генетического кода.

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Дата
17
августа

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