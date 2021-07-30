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пятница, 30 июля 2021 16:51

Культовый певец и мать Сеитаблаева: кого не стало на этой неделе

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Во сне в своем доме в Хьюстоне умер басист американской группы ZZ Top Дасти Хилл. Ему было 72 года. Болел гепатитом С. Неделю назад получил травму бедра. Группу ZZ Top основал с друзьями в 1970 году. Ее состав с тех пор не менялся. С коллективом записал более 20 альбомов.

Кого еще не стало на этой неделе, читайте в материале.

В Доминиканской Республике объявили трехдневный траур за певцом и автором песен Джонни Вентурой. Умер 81-летним после сердечного приступа.

Автор: Gettyimages
  Певец Джонни Вентура из Доминиканской республики умер в 81 год после сердечного приступа
Певец Джонни Вентура из Доминиканской республики умер в 81 год после сердечного приступа

Вентура начал музыкальную карьеру, победив в национальном конкурсе талантов. За несколько лет стал одним из самых известных исполнителей Латинской Америки. Записал 105 альбомов. Дважды его избирали мэром города Санто-Доминго - столице Доминиканской республики.

Был в браке. С женой воспитал шестерых детей.

В оккупированном Крыму умерла мать режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева 83-летняя Субие Налбандова.

Автор: Facebook
  Мать режиссера Ахтема Сеитаблаева умерла в оккупированном Крыму. Была преподавательницей сценической речи и вокала
Мать режиссера Ахтема Сеитаблаева умерла в оккупированном Крыму. Была преподавательницей сценической речи и вокала

Родилась в Крыму. Во время депортации вместе с семьей удерживалась на спецпоселении в Марийской АССР. Там работала на ручной заготовки леса. В 1955-м с семьей переехала в Таджикистан. Окончила Ленинабадская музучилище и Ташкентский театральный институт.

В Крым вернулась 1990 года. В Крымском училище культуры преподавала вокал и сценическую речь.

1992-го начала работать в редакции телерадиокомпании "Крым". Создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу - "Мерабаньиз, балалар".

В России на 90-м году скончался бывший член Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР Олег Бакланов. Был последним из живых членов этой структуры.

Автор: Википедия
  Олег Бакланов был последним из живых членов Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР
Олег Бакланов был последним из живых членов Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР

Родился в Харькове. Был инженером по образованию. На Харьковском приборостроительном заводе работал монтажником. В 1972-м стал его директором. Возглавлял производственное объединение "Монолит". Впоследствии руководил ракетно-космической отраслью и возглавлял Министерство общего машиностроения СССР. В 1991 году стал одним из восьми членов ГКЧП - органа, который пытался сохранить СССР путем отстранения от власти президента Михаила Горбачева. После этого его арестовали. Два года удерживали в следственном изоляторе. Амнистировали в 1994 году.

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Жену Лилию Федоровну похоронил 2010-го. Остался сын Дмитрий, 62 года.

25 июля в киевском крематории попрощались с участником Революции достоинства Владимиром Занегиним. 18 февраля 2014 года его тяжело ранили на Майдане во время расстрела протестующих. Скончался 23 июля в результате ишемической болезни сердца. Мужчине было 49 лет.

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Дата
30
июля

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