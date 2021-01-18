Королева требовала правления в последние минуты жизни

Виктория жила по правилам и распорядку дня, поэтому требовала того же от своих подданных. Фото: pixabay

22 января 1901 года умерла королева Великобритании - Виктория. Последние часы она доживала в загородном имении Осборн в кругу семьи.

Врач и германский император Вильгельм II Гогенцоллерн, внук, держали ее голову, чтобы облегчить прерывистое дыхание.

Она хотела власти и правления до последней минуты. "Я не хочу умирать, я должна завершить еще несколько дел", - говорила перед смертью.

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На престол Виктория взошла в 18 лет. Ее короновали 20 июня 1837. После церемонии она немедленно попросила чашку чая и свежий номер "Times". За 3 года вышла замуж за Альберта, князя Кобургского, который по законам не имел права на титул короля.

Виктория жила по правилам и распорядку дня, поэтому требовала того же от своих подданных. Она по своему усмотрению разрабатывала правила этикета. Желание англичан соблюдать этикет остальные народы мира называли как английская манерность. Викторианскую эпоху иногда вспоминают как времена порядка и высоких моральных принципов.

С начала правления королева пыталась сблизиться с российским императорским двором. В 1840-х годах расширилось сотрудничество Российской империи и Великобритании в научно-технической и военной сферах. За время правления Виктории большой толчок происходил в новых технологиях - от первых в мире электродвигателей до бутерброда лорда Сэндвича. Наибольший флот с современным вооружением позволил Великобритании расширить колониальные владения и объединить под короной 40 стран, став самой первой империей мира в истории. Великобритания была центром мира, а англичанин чувствовал себя как дома почти в любой точке земного шара.

Серьезный удар этому успеху нанес тиф, от которого умер муж королевы. Она носила траур по нему до конца жизни.

5 января 1589 года умерла французская королева Екатерина Медичи. В детстве ее называли "Дитя смерти". Подданные именовали Медичи "Королевой смерти", потому что период ее правления ознаменовался кровопролитием и распрями.