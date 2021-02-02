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вторник, 02 февраля 2021 16:37

"Испытывал химическое оружие на кроликах" - 6 неизвестных фактов из жизни сатирика Николая Сарахана
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Прошло 9 дней как не стало поэта-сатирика 78-летнего Николая Сарахана из города Калиновка Винницкой области.

Стал известным после того, как его удостоили Всеукраинской премии имени Степана Руданского за сборник басен и юморесок "Чемерпильская ведьма".

Автор: Фото з особистого архіву Миколи Сарахана
  Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.
Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.

"Еще буквально два месяца назад говорили с ним о его книгах. Из бюджета мы выделили деньги на приобретение книг писателей Винницкой области для библиотек Калиновского района. Среди них - сборники Николая Сарахана. Теперь уже родные отберут какую-то часть изданий для библиотек. Украинская книга должна находить свой постоянный адрес не только в библиотеках, а приходить в каждый дом и обогащать наш духовный мир", - говорит председатель Калиновской ОТГ Василий Полищук.

Николай Сарахан издал 11 поэтических сатирически-юмористических сборников. Готовил написать роман. Только успел продумать сюжет.

Автор: Фото з особистого архіву Миколи Сарахана
  Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.
Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.

"В основу сюжета вкладывал службу в армии возле эстонского города Кохтла-Ярве, где был старшим санинструктором. Там впервые увидел как испытывают химическое оружие на кроликах. Подопытными стали 20 животных. В их сторону разбрызгивали яд из ампул. За четверть времени лежали на траве полумертвые, только лапами дрыгали, - говорил при жизни Николай Сарахан. - Но в целом роман хочу сделать лайфовым с переплетением нескольких сюжетных линий. Главной героиней должна была стать девушка, которую спас на втором году службы. Тогда разминировали территорию под городом Нарва. Должен был поехать в часть чтобы пополнить запас медикаментов. Остановился возле хутора взять воды и спичек. Встретил местного, у которого заболела дочь 14-летняя Милльвилль. Осмотрел ей живот, определил гангренозный аппендицит. Служебной машиной отвез в больницу. Диагноз подтвердили и прооперировали. Иначе могла умереть".

Николай Сарахан имел два высших образования. Выучился на фельдшера, а за восемь лет получил желанную профессию журналиста. Всю жизнь работал корреспондентом, заместителем главного редактора районной газеты. Последние годы - спецкором областной газеты "13 округ". Писал в всеукраинские издания. Был лауреатом Всеукраинской премии имени Степана Руданского, членом Национального Союза журналистов и Винницкого куреня юмористов. Сам он родом из села Чемерполь Гайворонского района Кировоградской области. И суждено ему судьбой жить и творить на родине Степана Руданского.

Николая Сарахана похоронили 26 января в селе Лесовая Лысеевка Калиновского района. Хотя сам родом из Кировоградщины.

"В Лисиевке он начинал свою карьеру медика. Работал заведующим фельдшерско-акушерского пункта, - объясняет дочь Татьяна. - В день смерти папа показал фото, которое хотел бы, чтобы было на памятнике. Там он молодой, красивый. Именно таким направили на работу в Лисиевку после обучения. Последнюю его волю выполним без колебаний, хотя у него есть множество замечательных фотографий последних лет жизни. Все запомним его с улыбкой, тонким чувством юмора, человеком, который умел сгладить все острые углы в разговорах, человеком, который сыграл большую роль в жизни многих людей. Он умел вдохновлять, он учил мыслить. Был справедливым и честным. Не любил сплетен и сам учил говорить только правду, какой бы она ни была".

Автор: Фото з особистого архіву Миколи Сарахана
  Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.
Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.

Николай Сарахан имел рак кишечника 4 стадии. О болезни узнал за 7 дней до смерти.

"Папа чувствовал, что ему осталось недолго, хотя не верил, что у него рак. В день смерти сказал: "моя свеча догорает ...", а через 7 часов ушел тихо. Перед этим попросил маму выйти из комнаты", - добавляет Татьяна.

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6 неизвестных фактов о Николае Сарахане

Обладал феноменальной памятью. В любое время суток мог декламировать на память стихи известных поэтов Украины и России. Знал на память много стихов Пушкина, Маяковского, Есенина, Тычины, Рыльского. Больше всего любил цитировать любовную лирику Некрасова. Школьником впервые начал писать собственные стихи. Мог не прийти в школу, а сесть у реки под мостом и писать что-то свое.

Всегда ходил в деловом костюме и галстуке. Не было ни одного дня, чтобы он пошел на работу не в костюме. Когда приезжал домой, поспешно принимался до домашних дел. Из-за этого иногда забывал переодеваться и мог поехать на поле в костюме и галстуке.

Автор: Фото з особистого архіву Миколи Сарахана
  Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.
Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.

Испытывал химическое оружие на кроликах. Из воспоминаний Николая Сарахана: "В Советском союзе замалчивали испытания химического оружия. Я был свидетелем этих событий. В армии был старшим санинструктором. Наш полк дислоцировался на окраине эстонского города Кохтла-Ярве. Это был 1966 год. Лето. Вызвали меня в штаб. Сказали, посылают на полигон в Калининградскую область. Хм, думаю, чего только один туда еду со всей части? Что там должен делать - не сказали. В первые дни нас там посадили за книги - учили, как испытывать яд на животных. На пятый день на полигон стали прибывать подразделения химиков из разных воинских частей Прибалтийского военного округа. С полсотни человек их было. Приказали всем нам одеть защитные костюмы, сапоги, рукавицы, противогазы. Такое впечатление, что вот-вот война начнется, и будут в ней вместо шаров класть людей химическим оружием. С десяток военных в поле шли с приборами, измеряли радиацию. Те химики привезли ампулы с "Зарином" и "Зоманом". Это жидкости нервно-паралитического действия. Без цвета и запаха. Летом яд держится в воздухе несколько часов, зимой - несколько дней. "Зоман" гораздо сильнее действует на человека. Сначала человек сильно потеет, голова кружится, течет много слюны, теряет сознание. А тогда уже разбивает паралич и человек умирает. Эти яды могут проникать с воздухом в дома, в танки - повсюду. Подопытными стали 20 кроликов. Их взяли, потому что они спокойные. Выпустил - никуда не убегают, пасутся. Наиболее подвижных припинали - веревкой привязывали к лапе. Командиры приказали стать в 100 метрах от кроликов. В их сторону стали разбрызгивать распылителями по ветру те смертельные вещества из ампул. Все молча наблюдали 15 минут. Затем побежали на кроликов смотреть. Подхожу - лежат на траве полумертвые, парализованы, только лапами болтают. Кроликов закопали прямо на полигоне и провели дезинфекцию".

Делал веники из проса "сорго", которымы метут в домах. Это ремесло передалось ему от родителей. Сейчас изготовлением веников занимаются его земляки в его родном селе Чемерполь Гайворонского района Кировоградской области.

Автор: Фото з особистого архіву Миколи Сарахана
  Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.
Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.

Выжил в смертельной аварии. Когда работал в районной газете, ехал на мотоцикле домой и столкнулся с грузовиком. Выжил чудом, хотя по народной примете, если с ног злетает обувь - человек умирает.

Ежедневно подтягивался на турнике. Все говорил молодым, что им еще далеко до него. Упрекал, что не занимающихся спортом. Вместо того чтобы ехать автобусом, ходил пешком 5 км на электричку. Лишь последние месяцы стал слабым. И тем не менее говорил: "хоть уже я старый, но в душе я все же молодой". Любил говорить тост во время застолья цитатой Николая Углова "Жить без болезней. Лет до ста расти без старости".

Автор: Фото з особистого архіву Миколи Сарахана
  Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.
Николай Сарахан поздно стал издавать книги, но писать стихи начал еще в школе. Начинал с лирики. Первый сборник юморесок издал в 2002 году.

Николай Сарахан в своих баснях и юморесках разоблачает взяточников, дельцов, казнокрадов. Смеется с бездельников, пьяниц, дураков. Темы брал из жизни. А вот с личных жизненных фактов никогда не писал.

Сборник "Жертва акулы" Николай Сарахан посвятил земляку-баснописцу Никите питомцев к 115-летию со дня его рождения. Оба родом из Гайворонского района Кировоградщины.

Автор: Gazeta.ua
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02
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