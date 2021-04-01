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пятница, 02 апреля 2021 09:05

Иоанн Павел II был первым в истории Папой-славянином

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Иоанн Павел II был первым в истории Папой-славянином
Иоанн Павел II возглавлял католическую церковь в течение 26 5 лет. Фото: pixabay

За 7 минут до вечерней молитвы, которая по ватиканской повестке дня приходится на 22.45, 2 апреля 2005 года умер Папа Римский Иоанн Павел II.

На момент смерти он был в сознании. Люди из его ближайшего окружения вспоминают, что попытался сделать прощальный жест в сторону площади Святого Петра, где были десятки тысяч верующих.

В свидетельстве о смерти причиной назвали септический шок и сердечно-сосудистый коллапс.

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Иоанн Павел II возглавлял католическую церковь в течение 26, 5 лет. Дольше него эту должность занимал лишь Папа Пий IX - 32 года. Иоанн Павел II был поляком - первый в истории Папа-славянин, а также первый Папа-неитальянец со времен голландца Адриана VI, служил с 1522 по 1523 года. Он - поэт и полиглот, также актер, драматург и педагог. Философ истории, феноменолог, мистик и представитель христианского персонализма. Иоанн Павел II является автором более 120 философских и богословских работ, 5 книг, последняя из которых, "Память и идентичность", вышла в свет накануне его последней госпитализации 23 февраля 2005 года. Но главным папским "бестселлером" стала книга "Переступить порог надежды" 1995 года, экземпляров которой выдали почти 20 млн. Также он является автором пьес "Золотых дел мастера", "Брат нашего Бога", "Роковая весть", поэм и стихов . Иоанн Павел II хорошо владел 6 языками, но свои обращения к верующим провозглашал и многими другими.

По приглашению украинского правительства и католических иерархов 23 июня 2001 года Иоанн Павел II прибыл в Украину. Он отслужил в Киеве и Львове 4 службы, на мессах присутствовали более 2 млн паломников. Папа произнес 11 проповедей и речей на украинском языке. Наиболее массовое богослужение с участием Папы Римского пришлось на последний день визита понтифика в Украину. Более 1 млн человек собралось в среду на литургию по византийскому обряду с участием Иоанна Павла II на Львовском ипподроме.

"Папа дремал в кресле. К нему выстроилась очередь из министров и других чиновников. Он руку пожмет и дальше кимарит. Когда я подошел, президент сказал:" А это - наш космонавт ". Папа проснулся, его глаза загорелись. Протянул мне руку и долго держал в своей. На хорошем украинском сказал: "Мне очень приятно видеть космонавта. Как там в космосе? ", - вспоминал встречу украинский космонавт Леонид Каденюк.

12 марта 2000-го Папа Иоанн Павел II публично извинился перед человечеством за грехи Католической церкви. Всего с момента избрания Понтифик извинялся по разным причинам более 100 раз.

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Дата
02
апреля

Иоанн Павел II был первым в истории Папой-славянином

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