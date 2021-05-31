"Интеллектуалов надо в зоопарке показывать" 7 цитат Михаила Слабошпицкого

30 мая умер украинский писатель, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий. Ему было 74 года. ФОТО: Facebook

Вчера, 30 мая, на 75 году умер украинский писатель, литературовед, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины Михаил Слабошпицкий.

Он автор более двух десятков книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики. Среди наиболее популярных "Поэт из ада (Феодосий Осьмачка)", "Никифор Дровняк с Криницы", , "С голоса нашей Клио", "Украинские меценаты", "Украинец, который отказался быть бедным" (о Петре Яцика), "Пейзаж для Оранжевой революции", "25 поэтов украинской диаспоры", а также детские - "Слава и Жарко","Мальчик Валь", "Озеро Олдан", "Попугай с осенней ветви"; повестей "Ветка можжевельника с Сааремаа", "Души на ветрах". Его роман "Мария Башкирцева" выходил в переводах на французский и русский языки.

Gazeta.ua собрала лучшие цитаты писателя.

Украинские писатели в особой ситуации, что ты больше ответственности, чем твои коллеги из Франции, Англии ... Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так. Украинский писатель должен быть революционером, будитилем, просветителем, учителем, моральным авторитетом и рядом со священником в том обществе стоять, а потом быть может, писателем. Когда такое слабое государство и мы все чувствуем, что оно не очень украинское государство наше, опять украинскому писателю приходится быть в последнюю очередь писателем, потому что он должен возглавлять демонстрации, протесты ... Мечтается, что наконец украинский писатель наконец станет просто писателем.

Смею считать себя профессионалом, но не умею уже написать теплых и человечных историй, детских книг, ведь дети уже взрослые и нет тех любопытных глаз рядом.

Издание книг - следствие деятельности энтузиастов. Государство все сделало, чтобы уничтожить украинскую книгу. Так же с другими отраслями культуры.

Я не исповедую фанатизма, что литература творит человека, знаю, что книга - это мина замедленного действия и она сидит в душе и когда может сработать и повлиять.

Для написания больших книг надо быть счастливым человеком. А мне посчастливилось знать стольких людей: Николая Бажана, Павла Загребельного, Петра Яцика, Григора Тютюнника, Евгения Гуцало ... И с детских лет я был инфицирован книгой.

В тренде деинтелектуальнисть, а интеллектуалов надо в зоопарке показывать.

Как мотивировать к чтению айфонное поколения? Это мировая проблема. Но если дома есть книги, ребенок будет читать. Новости можно читать в интернете, а вот книгу надо держать в руках.

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Михаил Слабошпицкий - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.