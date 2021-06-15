Где и когда будут прощаться с Григорием Чапкисом

Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище. Прощание пройдет в Клубе Кабинета министров 18 июня. ФОТО: Facebook

Похороны хореографа Григория Чапкиса состоятся 18 июня.

Об этом сообщил сын Чапкиса Грег в Instagram.

Прощание пройдет в Клубе Кабинета министров с 11:00 до 13:00. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище.

Хореограф ушел из жизни 13 июня на 92-м году.

По словам Грега Чапкиса, причиной смерти отца стал преклонный возраст.

"Мы еще все в шоке. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо", - отметил Грег.

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Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955-го выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Сотрудничество продолжалось 27 лет. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу и стал судьей шоу "Танцы со звездами". Умер 13 июня. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.