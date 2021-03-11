"Где эти пацаны возьмут деньги? Всегда буду им помогать" - рассказали о мастере спорта по пауэрлифтингу, которого одолел ковид

Сегодня, 11 марта провели девятины за мастером спорта по пауэрлифтингу Иваном Бондарчуком из города Винница, который умер 3 марта от осложнений коронавируса. Мужчине было всего лишь 37 лет.

Автор: facebook Иван Бондарчук

Несмотря на заболевания спортсмен до последних дней стремился работать. Знакомые говорят, весь отдавался работе.

"Ваня был полностью преданным зала секции пауэрлифтинга. Работал почти до последнего дня своей жизни. Был на работе даже перед тем, как ему стало совсем плохо. Когда ему говорили: "Ваня тебе становится все хуже. Закрывай зал и иди лечись". А он: "Не могу. Мои ребята придут, а им нужна моя помощь. Они готовятся к Чемпионату Украины", - вспоминает товарищ Александр Гречанюк.

Автор: фото предоставлено Александром Гречанюком Иван Бондарчук (справа)

Иван Бондарчук родился в городе Борщев на Тернопольщине. Но после обучения в Винницком педуниверситете в Институте физического воспитания и спорта остался работать тренером-преподавателем по пауэрлифтингу в городской ДЮСШ №5.

"Ваня жил спортом. Тренер от Бога. Таких больше нет. Сердце обливается кровью. Всегда был улыбчивый, честный и без пафоса. Ни разу не слышал, чтобы он к кому-то поднял голос или крикнул. Умел поддержать в любой ситуации. Тянул на себе все и очень хорошо с этим справлялся. Только не любил, когда от него отворачивались люди, - вспоминает мужчина. - Когда к нему звонил, Ваня всегда отвечал: "Привет, мой друг!". У Вани в зале все были равны или мастер спорта или новичок. Когда с сыном пришли первый раз, он сразу сказал, что здесь никто никого не унижает, а наоборот поддерживает".

Автор: фото предоставлено Александром Гречанюком Иван Бондарчук

За годы тренерской деятельности подготовил много спортсменов, чемпионов области и Украины и мастеров спорта Украины.

"Моему сыну Коле 13 лет. Ваня видел в нем чемпиона, потому что имел отличные показатели. Дважды занимал 3 место по жыму лежа на чемпионате области. Тренировал его два года. В мае должен был везти его на соревнования. Очень много ребят вывел в люди. Вместе с ним получали Мастеров спорта, Кандидатов в мастера", - говорит Гречанюк.

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Иван Бондарчук всегда возил ребят на соревнования за свой счет. Также покупал им экипировку.

"Говорил: "А где эти пацаны могут взять деньги? Я всегда буду им помогать". Например, на соревнования Ваня всем давал трико, гетры, штангетки, чтобы даже просто выглядели как спортсмены. Или говорил купить экипировку за свои деньги, а потом Ваня сразу отдавал в зале. Как-то мой сын пришел в новом спортивном костюме домой. Это был подарок тренера. Сначала шок. Мы же могли бы сами купить. Звоню Вани. Спрашиваю, зачем так делать. А он: "вы дома управляйте, а я здесь. Я так захотел".

После 12 лет работы тренером, Иван Бондарчук возглавил спортивную школу.

Автор: фото предоставлено Александром Гречанюком Иван Бондарчук

У Ивана Бондарчука осталась жена Татьяна. "Они имели такие отношения, позавидовал бы каждый. Такое ощущение, что они даже не умели ссориться, - добавляет Александр. - Полная идиллия, были одним целым. Все делал для нее. При нас всегда называл ее Татьяна Юрьевна". Автор: фото предоставлено Александром Гречанюком Иван Бондарчук с супругой Татьяной

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. На Олимпийских играх в Токио-1964 проиграл золото Украинской Леонид Жаботинский.