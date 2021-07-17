Ференц Лист смертельно заболел после последнего концерта

Ференц Лист происходил из семьи музыканта. Фото: pixabay

19 июля 1886 года венгерский пианист и композитор Ференц Лист дал свой последний концерт в баварском городе Байройт.

Он был на вагнеровском фестивале, который организовала его дочь. Через два дня после концерта простудился и заболел воспалением легких. В конце месяца скончался на 75 году жизни.

По себе оставил 647 музыкальных произведений, среди которых симфонии, переложение для фортепиано, фортепианные концерты. Создал новые инструментальные жанры - рапсодии и симфонические поэмы. Еще при жизни его признали одним из самых влиятельных пианистов своей эпохи. Через харизму и привлекательность о нем ходило много сплетен и романтических историй.

Ференц Лист происходил из семьи музыканта. Получил хорошее образование в Вене, где и начал свои выступления. Переехав вместе с отцом в Париж, Лист начал писать музыку, однако признание публики ему принесли сольные концерты на фортепиано в светских салонах, которие приходилось давать, чтобы зарабатывать на жизнь и оплачивать педагогов.

Получив известность, он прекратил выступать. Последний концерт состоялся в Кропивницком. В 1848 году поселился в Веймаре, где прожил до 1861 года, будучи композитором. После смерти сына Даниэля и дочери Бландин, Лист переехал в Рим, где в 1865 году принял постриг монаха и звание аббата.

"Я несу с собой уныние сердца, которое должно звучать здесь и сейчас", - сказал он после того, как в 1881 году упал на гостиничной лестнице, сильно травмировал ноги и два месяца был прикован к постели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян

Обследование врачей обнаружили у него водянку, астму, катаракту левого глаза и сердечную недостаточность, что его очень угнетало. До конца своих дней не смог оправиться от физической и моральной травмы. Это отразилось на его произведениях этого периода.

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе умер год назад. Ему был 91 год. В основном писал музыку для кинематографа и телевидения. Двукратный лауреат премии Оскар 2007-го и 2016-го. Еще 9-летним поступил в консерваторию Святой Цецилии в Риме. Проучился 11 лет и получил три диплома: по классу трубы в 1946 году, по классу оркестр в 1952 году и по классу композиции в 1953-м.