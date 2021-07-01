Эрнест Хемингуэй учинил самоубийство со второй попытки

Последние годы жизни Хемингуэй страдал тяжелой депрессией и расстройства психики на фоне цирроза печени. Фото: pixabay

Американский писатель и журналист Эрнест Хемингуэй 2 июля 1961 года оделся в красный "императорский" халат, зарядил двумя патронами двуствольное ружье, которое подарил дед. Тогда сел за рабочий стол, приложил дуло к голове и нажал на курок.

Последние годы жизни Хемингуэй страдал тяжелой депрессией и расстройством психики на фоне цирроза печени. За три месяца до самоубийства была еще одна попытка покончить с жизнью. Тогда его застала жена с карабином в руках и предсмертной запиской на столе.

Эрнест Хемингуэй стал популярным благодаря своим романам и рассказам. Вел активный образ жизни и любил приключения. Писал лаконично и насыщенно. В 1993 году в его честь назвали малую планету 3656 Хемингуэй.

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За 62 года своей жизни написал и опубликовал семь романов, шесть сборников рассказов и две документальные работы. Некоторые работы также опубликовывали уже посмертно. Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1954 году, лауреат Пулитцеровской премии 1953 года.

Один из самых популярных романов "Старик и море" 1952 года. В основе романа рассказ о кубинском рыбалке Сантьяго, его борьбу с гигантской рыбой, ставшей самой крупной добычей в его жизни. Хемингуэй посвятил книгу своему издателю Чарльзу Скрибнеру и литературному редактору Максвеллу Перкинсу.

Кроме письма Хемингуэй воевал в Первой Мировой Войне добровольцем. Попал на Итальянский фронт. Через несколько лет он описал впечатления от первого столкновения с войной в своей книге "Прощай, оружие!". В ночь на 9 июля 1918 Хемингуэй, спасая раненого итальянского снайпера, попал под огонь австрийских пулеметов и минометов, его тяжело ранили. Несмотря на свои повреждения, он остался помогать раненым солдатам. В госпитале из него извлекли 28 осколков, а на теле насчитали более 200 ран.

"Когда ты идешь на войну мальчишкой, имееш огромную иллюзию бессмертия. Убивают других; не тебя ... Но потом, когда тебя серьезно ранят впервые, ты теряешь эту иллюзию и знаешь, что это может произойти и с тобой", - говорил он о войне.

Американский писатель Эрнест Хемингуэй 4 мая 1953 года получил Пулитцеровскую премию за книгу "Старик и море", изданную годом ранее. Все началось в 1936 году, когда Хемингуэй опубликовал в журнале "Эсквайр" очерк о реальном случае в Гольфстриме. Тогда рыбак поймал огромную рыбу, которая долго тянула за собой челнока. Когда пострадавшего нашли, от рыбы почти ничего не осталось, а старый рыдал от отчаяния.