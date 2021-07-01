Эрнест Хемингуэй учинил самоубийство со второй попытки

 
Ексклюзивы
1/5
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 2808
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 648
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1782
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 144
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1224
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 360
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
4 Просмотров: 1746
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 621
Фото
Все фото
10
5
18
4
4
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
В авиакатастрофе погиб &quot;Тарзан&quot; - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
Видео
Все видео
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 873
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2277
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 783
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 297
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 09:01

Эрнест Хемингуэй учинил самоубийство со второй попытки

  Комментировать
Эрнест Хемингуэй учинил самоубийство со второй попытки
Последние годы жизни Хемингуэй страдал тяжелой депрессией и расстройства психики на фоне цирроза печени. Фото: pixabay

Американский писатель и журналист Эрнест Хемингуэй 2 июля 1961 года оделся в красный "императорский" халат, зарядил двумя патронами двуствольное ружье, которое подарил дед. Тогда сел за рабочий стол, приложил дуло к голове и нажал на курок.

Последние годы жизни Хемингуэй страдал тяжелой депрессией и расстройством психики на фоне цирроза печени. За три месяца до самоубийства была еще одна попытка покончить с жизнью. Тогда его застала жена с карабином в руках и предсмертной запиской на столе.

Эрнест Хемингуэй стал популярным благодаря своим романам и рассказам. Вел активный образ жизни и любил приключения. Писал лаконично и насыщенно. В 1993 году в его честь назвали малую планету 3656 Хемингуэй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

За 62 года своей жизни написал и опубликовал семь романов, шесть сборников рассказов и две документальные работы. Некоторые работы также опубликовывали уже посмертно. Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1954 году, лауреат Пулитцеровской премии 1953 года.

Один из самых популярных романов "Старик и море" 1952 года. В основе романа рассказ о кубинском рыбалке Сантьяго, его борьбу с гигантской рыбой, ставшей самой крупной добычей в его жизни. Хемингуэй посвятил книгу своему издателю Чарльзу Скрибнеру и литературному редактору Максвеллу Перкинсу.

Кроме письма Хемингуэй воевал в Первой Мировой Войне добровольцем. Попал на Итальянский фронт. Через несколько лет он описал впечатления от первого столкновения с войной в своей книге "Прощай, оружие!". В ночь на 9 июля 1918 Хемингуэй, спасая раненого итальянского снайпера, попал под огонь австрийских пулеметов и минометов, его тяжело ранили. Несмотря на свои повреждения, он остался помогать раненым солдатам. В госпитале из него извлекли 28 осколков, а на теле насчитали более 200 ран.

"Когда ты идешь на войну мальчишкой, имееш огромную иллюзию бессмертия. Убивают других; не тебя ... Но потом, когда тебя серьезно ранят впервые, ты теряешь эту иллюзию и знаешь, что это может произойти и с тобой", - говорил он о войне.

Американский писатель Эрнест Хемингуэй 4 мая 1953 года получил Пулитцеровскую премию за книгу "Старик и море", изданную годом ранее. Все началось в 1936 году, когда Хемингуэй опубликовал в журнале "Эсквайр" очерк о реальном случае в Гольфстриме. Тогда рыбак поймал огромную рыбу, которая долго тянула за собой челнока. Когда пострадавшего нашли, от рыбы почти ничего не осталось, а старый рыдал от отчаяния.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эрнест Хемингуэй учинил самоубийство со второй попытки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Эрнест Хемингуэй учинил самоубийство со второй попытки

Самое читаемое
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 16848
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 14733
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 9396
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7578
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5067
Некрологи
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 3645
Умер эксминистр обороны США Дональд Рамсфельд
Умер эксминистр обороны США Дональд Рамсфельд Просмотров: 180
Умер настоятель "казацкого" скита на Афоне
Умер настоятель "казацкого" скита на Афоне
 Просмотров: 486
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
 Просмотров: 5724
Умер известный украинский литературовед
Умер известный украинский литературовед Просмотров: 378
Больше всего комментируют
5
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
4
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 159
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть