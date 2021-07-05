Эннио Морриконе не знал, сколько создал саундтреков

Писать музыку к фильмам Эннио Морриконе начал лишь в 1961 году, когда ему было уже за 30. Фото: pixabay

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе умер год назад. Ему был 91 год.

В основном писал музыку для кинематографа и телевидения. Двукратный лауреат премии Оскар 2007-го и 2016-го.

Еще 9-летним поступил в консерваторию Святой Цецилии в Риме. Проучился 11 лет и получил три диплома по классу трубы в 1946 году, по классу оркестр в 1952 году и по классу композиции в 1953 году.

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В ансамбле Альберто Фламини, где когда-то играл его отец занял место второй трубы, когда ему исполнилось 16 лет. Начал подрабатывать, играя в ночных клубах и отелях Рима. Тогда устроился в театр, где проработал один год музыкантом, а потом три года композитором.

Писать музыку к фильмам Эннио Морриконе начал лишь в 1961 году, когда ему было уже за 30. Он начал с итальянских вестернов, с жанра, с которым теперь прочно ассоциируется его фамилия. Широкая известность пришла к нему после работы над фильмами его бывшего одноклассника, режиссёра Серджо Леоне.

Эннио Морриконе - один из самых известных композиторов современности и самый известный в мире композитор кино. За свою карьеру он написал музыку к более чем 400 фильмам и телесериалам, снятых в Италии, Испании, Франции, Германии, России и США. Признавался, что точно не помнит, сколько саундтреков создал, но получается, что писал в среднем по одному в месяц.

"Музыка может утешить, особенно людей с чувствительной душой, которые еще не разучились чувствовать, сопереживать, переживать, не стали циниками.", - сказал маэстро.

Композитор и собиратель украинского фольклора Николай Леонтович умер на глазах у отца-священника 23 января 1921 в селе Марковцы на Подолье. В их дом заехали двое незнакомцев, которые напросились на ночевку. Один из них был кучер подводы Федор Грабчак, а второй - человек в кожанке и с обрезом через плечо и удостоверением оперуполномоченного Винницкого ЧК на имя Афанасия Грищенко. Ночью чекист Грищенко выстрелом в грудь убил композитора. Тот умер, истекая кровью.