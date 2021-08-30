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понедельник, 30 августа 2021 15:10

"Буду уже отходить": скончалась мастерица гончарного искусства

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&quot;Буду уже отходить&quot;: скончалась мастерица гончарного искусства
28 августа умерла заслуженный мастер художественной росписи и гончарного искусства Ефросиния Мищенко из села Новоселовка Гайсинского района Винницкой области. Фото: facebook.com

Сегодня, 30 августа, попрощались с заслуженной мастерицей художественной росписи и гончарного искусства Ефросинией Мищенко из села Новоселовка Гайсинского района Винницкой области. Женщине было 95 лет.

Ее родными дядями были гончары Яким и Яков Герасименко. В 1930-х их керамика экспонировалась в Киеве, Монреале, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Москве. С семи лет они учили племянницу гончарному ремеслу и орнаментальной росписи.

В 12 лет Ефросиния начала работать в колхозе в поле. Но в 1947 году Герасименко приняли племянницу к себе в гончарню. За то, что ушла из колхоза работать в гончарную мастерскую, была приговорена к шести месяцам принудительного труда. Сначала убежала в Молдавию. Но там бедствовала, пришлось вернуться домой и отработать в колхозе.

Затем Ефросиния Ивановна снова вернулась к гончарному делу. Работала в цехе художественной керамики в соседнем селе Бубновка. Участвовала в выставках народного творчества. Ее изделия пополнили коллекции музеев Винницы, Львова, Киева, украшают дома поклонников гончарного искусства по всей Украине.

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"Ефросиния Ивановна была моей наставницей. Учила формировать и расписывать гончарные изделия. Любила общение, могла долго и интересно рассказывать о жизни. 7 июля отметила 95-летие. Именинницу поздравляли односельчане, приезжали поклонники ее творчества из райцентра, Винницы и Киева. После смерти Ефросиния Ивановна оставила огромное творческое наследие", - рассказала Gazeta.ua мастерица гончарства Татьяна Шпак.

Ефросиния Мищенко научила гончарному искусству 15 мастеров.

"Ефросиния Ивановна все время была в сознании и хорошей памяти. Но возраст взял свое. За час до смерти она сказала, что будет уже отходить. Умерла тихо и мирно. В последний путь провожало ее много людей. Приехали гончары из Винницы, Ладыжина. Собралась вся ее большая семья", - добавила Шпак.

В Ефросиньи Мищенко остались сын, дочь, шестеро внуков и шестеро правнуков.

В мае 2018-го традицию орнаментальной росписи Бубновской керамики включили в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. В селе Новоселовка Гайсинского района Винницкой области действует музей-усадьба известных гончаров - братьев Герасименко.

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30
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