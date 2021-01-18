Баскетболист разбился на вертолете с дочерью

Коби Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение двадцати сезонов за одну команду, "Лос-Анджелес Лейкерс". Фото: REUTERS

Год назад 26 января в авиакатастрофе погиб американский баскетболист Коби Брайант.

Собственный вертолет баскетболиста Sikorsky S-76 разбился через 30 минут после начала полета. На борту вертолета, в котором разбился баскетболист Коби Брайант, было еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна, которая тоже умерла.

Пилот вертолета, на борту которого находился американский баскетболист Коби Брайант, незадолго до падения сообщил, что вертолет поднимается из тумана, тогда как на самом деле он снижался.

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Коби Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение двадцати сезонов за одну команду, "Лос-Анджелес Лейкерс". Играл на позиции атакующего защитника.

Закончив школу, начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки.

Его четыре награды MVP матча всех звезд является наибольшим количеством в истории НБА. На летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов он выиграл золотые медали в составе сборной США. 14 апреля 2016 закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с "Ютой" 60 очков.

Коби Брайант был одним из самых титулованных баскетболистов США. В возрасте 34 лет он стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набрав более 30 тыс. карьерных очков. В 2018 году получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Баскетболиста посмертно включили в Зал славы НБА. На домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс" установили мемориал чествования его памяти.

Следствие обнародовало главную причину смертельной катастрофы вертолета легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта. Опытный пилот Ара Зобаян дезориентувався в условиях плотного тумана.