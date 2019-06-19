Ярослава Шекера 3 дня была в коме

рослава Шекера выпустила 2 сборника поэзии. Была автором многих научных статей. Фото: Facebook

В киевском крематории прощаются с переводчицей и поэтессой Ярославой Шекерой. Умерла от кровоизлияния в мозг на 38-м году жизни.

"Ярославы больше нет. Инсульт в ночь на 13 июня, кровоизлияние. Три дня пролежала в коме, сегодня в полдень остановилось сердце. Кто захочет мне позвонить - звоните. В мессенджере пока отвечать не буду, не до того", - написал на своей странице в Facebook ее муж Александр Хоменко.

"Спасибо всем кто дозвонился и еще пытается дозвониться. Все спрашивают о финансовой помощи. На самом деле деньги есть и этот вопрос меня сейчас меньше всего волнует. Слова и само желание помочь важнее. Спасибо за них", - добавил он.

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Ярослава Шекера выпустила 2 сборника поэзии. Была автором многих научных статей на тему китайского языка и литературы, поэзии средних веков, адекватности перевода и интерпретации классических текстов. 2001 года является членом Национального союза писателей Украины.

Умерла известная украинская переводчица Ольга Сенюк. Это случилось в день ее 90-летия. Кроме шведской и норвежской, она переводила с английского, датского и исландского языков.