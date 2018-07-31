35 лет была экономом митрополичьей резиденции - похоронили монахиню Варвару Боронину

На 91-м году жизни скончалась игуменья Варвара Фото: Facebook

29 июля ушла из жизни 90-летняя игуменья Варвара Боронина, которая была многолетним экономом Киевской Патриархии. Отпевали ее через день во Владимирском соборе и похоронили на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.

Причина смерти - тяжелая болезнь, с которой игуменья Варвара боролась несколько лет, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"В последние годы по состоянию здоровья отошла от активной работы, болезнью было приковано к постели, однако регулярно принимала Святые Тайны, возлагая все упование на Бога, служению Которому посвятила свою жизнь", - рассказал Евстратий Зоря.

В 1957 году в миру Варвара Сергеевна Боронина была принята послушницей в Богоявленский женский монастырь в городе Кременец Тернопольской области. Была помощницей настоятельницы монастыря. 1972 на праздник 40 Севастийских мучеников пострижена в малую схиму (мантию) с наречением имени Варвара в честь святой великомученицы.

В 1981 году монахиня Варвара была назначена экономом митрополичьей резиденции в Киеве. С тех пор более 35 лет она отвечала за хозяйство резиденции, кухню и организацию питания, чистоту территории и помещений, хранения и распространения церковной литературы, которая выдавалась Митрополией и Патриархией.

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"За многолетнее служение и неутомимые труды монахиня Варвара была возведена Патриархом Филаретом в сан игуменьи, награждена наперсным крестом с украшениями. Также ее работа была отмечена церковными орденами святой великомученицы Варвары и святой равноапостольной княгини Ольги, государственной орденом княгини Ольги", - отметил Евстратий Зоря.

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