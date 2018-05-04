25 лет был в ссылке - отметили девятины за бойцом УПА

3 мая отметили девятины за воином УПА Иваном Тупайло. Умер на 89-м году жизни.

"Он болел, почти не ходил, но сохранил ясный ум. За несколько месяцев до смерти наизусть декламировал Декалог ОУН. Когда мы пришли, попросил сына принести его пиджак бойца УПА, дорожил им. В том пиджаке его и похоронили", - говорит журналистка Ирина Зэнц, 34 года.

Автор: Район. Рожище Иван Тупайло был связным, а позже воином УПА под псевдонимом "Роман"

Иван Тупайло родился в селе Бережка Любомильского района Волынской области. 11-летним вместе с семьей был выселен в колонию Глинище (теперь - село Ужова). Вступил в молодежную структуру ОУН "Юноши". С 15-ти лет работал в местном магазине. Стал связным ОУН-УПА и получил псевдо "Роман". Передавал разведывательную информацию руководителям районного провода. Через магазин покупал необходимые для повстанцев товары: соль, спички, керосин и другие.

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18 июля 1945 председатель соседнего села Петр Ткачук ворвался в дом Тупайло, когда тот читал политические брошюры. Соседской подводой Ткачук доставил юношу в НКВД города Рожище. Тупайло выдержал пытки и смог убежать. Почти четыре года провел в подполье в группе "Железняка". Вернулся домой, чтобы подлечить обмороженные ноги. Был схвачен во время облавы 25 марта 1949 года.

Автор: Район. Рожище Иван Тупайло был приговорен к 25-ти годам заключения и 5-ти - лишения прав

"Первым с ним разговаривал начальник МГБ района, майор Лев Брюхань. Протянул автомат и предложил "искупить вину", воюя против своих. Иван Семенович ответил: "Вы присягу принимали?, - тот кивнул. - И я принимал", - рассказывает краевед Николай Вавренчук. - Эта история дала название моей первой книге об УПА Рожищенского района "Верные присяге".

Иван Тупайло был приговорен к 25-ти годам заключения и 5-ти - лишения прав. Впоследствии арестован и приговорен его брат Владимир.

После возвращения из ссылки Иван Семенович поселился в поселке Колки Маневицкого района на Волыни, позже переехал в город Рожище. Работал строителем.

"После того, как отсидел, рассказал, как его манкурт из села Башова с подкинутыми открытками сдал энкаведистам. А потом еще сказал: "Я всегда слышал, о чем вы говорили на вечеринках. В доме, под полом, был мой тайник", - и громко рассмеялся. Он не был многословен. Жизнь научила его взвешивать каждое слово", - рассказал товарищ, писатель Иосиф Струцюк, 83 года. Посвятил бойцу УПА свое стихотворение "На Святвечір".

Автор: Район. Рожище Ивана Тупайло похоронили на кладбище в Рожище рядом с женой

Ивана Тупайло похоронили на кладбище в Рожище рядом с женой. Она умерла 7 лет назад. У мужчины остались сын и дочь. Второй сын умер, еще один - пропал без вести.

На Волыни похоронили ветерана ОУН-УПА Анну Матвийчук. Ей было 88 лет.