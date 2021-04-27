22 года могло бы исполниться Даниилу Дидику, погибшему в годовщину Революции достоинства

В день взрыва Даниил сказал родителям, что идет к друзьям. Фото: newsroom.kh.ua

Сегодня 22-й день рождения должен был праздновать Даниил Дидик - общественный активист, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года.

Он погиб, когда ему было 15 лет. В юном возрасте выступал в защиту единства и независимости Украины после начала российской агрессии 2014-го, принимал участие в акциях за целостность государства.

27 апреля 2014 года, в свой день рождения, Даниил Дидик прошел в колонне вместе с 5 тыс. болельщиков ФК "Металлист" и ФК "Днепр" в ходе "За Единую Украину". Это было символом примирения и единения групп футбольных фанатов.

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22 февраля 2015-го, в годовщину победы Революции достоинства, в Харькове происходили мероприятия в поддержку единства Украины, в которых принимал участие Даниил. Только колонна двинулась, во время шествия прогремел взрыв. Парень шел впереди и был вблизи эпицентра взрыва. Поэтому и получил тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому. На следующий день он умер, не приходя в сознание.

От взрыва этой мины, заложенной пророссийскими террористами, погибли еще трое участников шествия: 18-летний Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко, 37 лет, и 52-летний Игорь Толмачев.

"Он бережно к нам относился. Поэтому сажал меня напротив и рассказывал уже после того, как проходила какая акция, где они зарисовывали флаги и еще что-то. Зная характер Даниила, я понимаю, что возразить ему что-то было невозможно", - рассказывал отец Андрей Дидик.

В день взрыва Даниил сказал родителям, что идет к друзьям. По словам отца, сын всегда носил желто-голубую ленту. Даже когда за ее в Харькове могли убить.

Революция достоинства длилась в Украине с 30 ноября 2013-го до февраля 2014 года. Активисты протестовали против противоправного разгона мирной акции студентов и общественных активистов, которая началась 21 ноября 2013-го как сопротивление против ухода политического руководства страны законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию. Одними из главных причин протестов стали чрезмерная концентрация власти в руках Виктора Януковича и его "семьи".