20 декабря - 45 лет со дня рождения Героя Украины, всемирноизвестного оперного певца Василия Слепака

20 декабря Василий Слепыш имел отметить свой 45-й день рождения. Фото: uatv.ua

Оперный певец, первый официально признанный доброволец, герой Украины Василий Слепак, позывной "Миф" в этом году 20 декабря должен был отпраздновать свой 45 день рождения. Известный украинец погиб от пули снайпера на Востоке страны 29 июня 2016.

Родился Василий в Львове. Говорить начал поздно. А когда заговорил - запел. В шесть лет Василий Слепыш взобрался на стол во время сельской свадьбы и исполнил песню трио Маренич "Тишина вокруг". В девять лет его старший брат Орест отвел Василия к хоровой капелле "Дударик".

Сначала певец исполнял партии для контртенора - высшего диапазона муж-чего голоса, позже перешел на партии для баса и баритона. Контратенор в Киеве в 1995-м Василий Слепак спел фрагмент из "Свадьба Фигаро" Моцарта.

В годы учебы во время одной из репетиций Слепак имитировал Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. Это всем очень понравилось, и с тех пор при каждой возможности его про-силы спеть еще раз.

Во время оперы "Аида" в Лионе (Франция) в мае 2014 Василий Слепак вышел на сцену, завернутый во флаг Украины, пишет 5.ua

Последние в жизни концерты певец дал 25-27 мая 2016 года на храме Святой Троицы во Франции, городе Лион.

Любимой арией Василия была партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст". Отсюда появился и позывной "Миф", с которым Василий Слепаку воевал на передовой. Он выбрал себе позывной "Мефистофель", который для удобства сократил до "Миф".

Любимой песней Василия Слепака была украинская народная "Месяц на небе, звездочки сияют".

Во время Революции Достоинства имел контракт во французской опере, поэтому не вылетел в Киев. Однако активно поддерживал Парижский евромайдан, постоянно отправлял на Майдан в Киев гуманитарную помощь, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.

Первый, как он сам отмечал, волонтерский успех - "Форд" - был куплен для "Правого сектора" на средства от одной из парижских манифестаций.

Когда на Донбассе началась война, создал благотворительную организацию "Fraternité Ukrainienne / Украинский братство".

Трижды был на фронте. Впервые поехал в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Был ранен. Во второй раз поехал в сентябре 2015 году В Водяное, на линию соприкосновения - в октябре вернулся в Париж.

Находясь на передовой, переводил на французском языке сценарий украинского фильма "Мы воины".

В июне 2016-го в третий раз поехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода. 29 июня 2016-го погиб в бою от пули вражеского снайпера.

Василий Слепак стал первым добровольцем, которого признала официальная власть. Его смерть послужила толчком для изменений в Украине: после гибели Слепака в Украине было принято новое законодательство, касалось добровольцев: их приравняли к воинам Вооруженных сил.

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После гибели Слепака в его честь в Киеве и Западе страны назвали улицы и скверы.

В Киеве на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток было создано Культурно-художественный сквер имени Василия Слепака, теперь это место культурно-художественного отдыха киевлян и гостей столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские музыканты.

Кроме того, именем Василия Слепака названа улица в Тернополе, сквер во Львове, Калуше, Каменце-Подольском.

8 февраля 2018 в Украине презентовали документальный фильм о Василии Слепака "Миф". Работа над лентой длилась 17 месяцев. Музыку для фильма написали одни из лучших композиторов современности. Среди них Евгений Гальперин, который писал музыку для Люка Бессона, Роман Григорьев, Илья Разумейко (формация NOVA OPERA) и Эдуард "Диля" Приступа.

15-20 декабря 2019 во Львове продлится Конкурс молодых вокалистов имени Василия Слепака