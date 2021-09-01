Украинские аудиокниги могут освободить от налогообложения

Депутаты предлагают освободить аудиокниги на украинском языке от НДС. Фото: pexels.com

Группа нардепов внесла в Верховную Раду законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость поставку украиноязычных аудиокниг.

Законопроект зарегистрировали на сайте парламента, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Предлагается освободить от НДС поставку, подготовку (литературное, научное и техническое редактирование, корректировка и т.п.), изготовление, распространение аудиокниг, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера", - говорится в проекте закона.

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В Украине от налогообложения НДС освобождено изготовление печатных книг, но аудиокниг это не касается.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года названий изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине, должна составлять не менее 50%.