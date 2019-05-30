Стало известно, когда вступит в силу новое правописание

Правописание опубликуют 3 июня. Фото: UkrMedia

Новая редакция украинского правописания начнет действовать 3 июня.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук", - сообщает пресс-служба Минобразования.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила правописания во всех сферах общественной жизни.

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Сейчас разрабатывают документ, который предусмотрит сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

22 мая Кабинет министров одобрил украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка.