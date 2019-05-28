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вторник, 28 мая 2019 16:06

Стало известно, когда в Вене заработает украинский аудиогид

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Стало известно, когда в Вене заработает украинский аудиогид
Посол сообщил о договоренности с дирекцией музея. Фото: Facebook

В венском музее Бельведер запустят аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Операция "Украинский язык в Бельведере" выходит на финишную прямую. В июле-августе в перечне аудиогидов будет и наш флаг", - написал он в Facebook.

Щерба встречался с директором музея Вольфгангом Бергманном.

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"Еще раз согласовали текст соглашения. А затем спонтанно взяли и прошлись по этим невероятным музейным залам, где очень скоро, усилиями Украины зазвучит наш язык", - добавил посол.

Финансирование проекта состоится через "Украинский институт".

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми в Грузии начали писать названия украинских городов в правильной латинской транскрипции. Не с российского, а с украинского варианта написания.

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