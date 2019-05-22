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среда, 22 мая 2019 19:29

Какие изменения предусматривает новое правописание

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Какие изменения предусматривает новое правописание
Правительство приняло новое правописание украинского языка. Фото: From-UA

22 мая правительство одобрило новую редакцию украинского правописания.

Проект разработала специально созданная рабочая группа Комиссии по вопросам правописания Министерства образования и науки Украины, в которую вошли ведущие филологи страны и правительства.

Комиссия по правописанию вернула ряд особенностей правописания 1928 года.

По новому правописанию можно будет использовать "и" в начале слова В проекте нового правописания предоставляется преимущество букве "і", но перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод", "икати" и "икавка".

В художественных текстах будет допускаться замена "і" на "и" в конце слов во время склонения: "смерти", "радости".

Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в иностранных именах собственных. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" - и как, например, Гуллівер, и как Ґуллівер.

Заимствованные из европейских и восточных языков слова, содержащие звук [h] предлагают передавать буквой "х". Слова "хобби", "хоккей" и "холдинг" останутся неизменными. Слово "хостел" предлагается употреблять как "гостел". В английском произношении этого слова слышится [г].

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".

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Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и другие.

Слова с первым иностранным долями следует писать вместе - "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція", "експрезидент".

Несклоняемое числительное "пів" следует писать отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" писаться только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт".

Правописание предлагает по-разному передавать буквосочетание "au": "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".

22 мая Кабинет министров одобрил украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. В постановлении отмечается, решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

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