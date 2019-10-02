Европейские музеи организуют экскурсии на украинском

Украинский институт работает над созданием украиноязычных аудиогидов для европейских музеев Фото: golosarmenii.am

Украиноязычные аудиогиды появятся в 6 музеях Европы до 2020 года. Инициативу начал Украинский институт.

"Украинский занимает 8 место по использованию в Европе. И нам казалось, что это очень справедливо: добавить украинскому языку видимости и дать возможность украинцем иметь доступ к качественным классным музейным сервисам за рубежом", - рассказывает Громадському радио директор Украинского института Владимир Шейко.

Два аудиогида уже заработали в Национальном музее и Музее польских евреев в Варшаве.

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"Некоторые музеи не согласились на эту идею из-за небольшого потока украинских туристов, например, несколько музеев в Баварии. Не всегда музей знает, что к нему приходят именно украинцы. В основном они выбирают или русскую версию, или англоязычную", - отмечает Владимир.

Сам институт существует больше года. Это одна из его первых долгосрочных программ.

Украинский институт - учреждение, представляющее украинскую культуру в мире и формирующее положительный имидж Украины за рубежом. Основан 2017-го. Также создает возможности для взаимодействия самих украинцев с миром.