Чем будет заниматься языковой омбудсмен

Княжицкий сообщил, что к омбудсмену смогут обращаться граждане. Фото: "Главком"

Народный депутат Николай Княжицкий рассказал, чем должен заниматься языковой омбудсмен.

"Закон как раз говорит, что уполномоченный должен защищать права граждан, которые хотят общаться на своем родном языке в своей родной стране. Безусловно, вопрос популяризации украинского языка является крайне важным. Для этого существует Министерство культуры. Теперь это Министерство гуманитарной политики и спорта, которое занимается целым рядом различных вопросов и среди них есть популяризация украинского языка", - сообщил он, передает "Украинская радио".

Языковой омбудсмен должен контролировать органы государственной власти. Будет следить за тем, чтобы эффективно выполнялся закон об обеспечении функционирования украинского языка. Граждане смогут обращаться к уполномоченному, если их права будут нарушаться.

"Если, например, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не выполняет своих функций, закрывает глаза на случаи нарушения украинского языка: телерадиоорганизации не ведут трансляции на украинском языке, не соблюдают квоты, которые установил закон для защиты украинского языка, то уполномоченный может давать предписания таким органам и государственным чиновникам для того, чтобы они на украинском языке общались соответствии с действующим законодательством и в соответствии с законодательством их использовали. Но обычные граждане тоже имеют право обращаться к уполномоченному", - говорится в сообщении.

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Уполномоченный может общаться и сотрудничать с Венецианской комиссией.

"У нас есть соответствующие юристы, которых назначает украинское государство, представляющие Украину. Сам уполномоченный непосредственно Украину там не представляет, но давать объяснения всем международным организациям, общаться с ними - да, это одна из функций уполномоченного", - пояснил Княжицкий.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выдвинуло кандидатом на должность языкового омбудсмена завкафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.