Чем будет заниматься языковой омбудсмен

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 15399
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4716
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 342
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2917
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1206
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1107
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1008
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1080
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11439
Фото
Все фото
8
4
13
8
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем&#039;єр – обсудили редакцию нового правописания
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем'єр – обсудили редакцию нового правописания
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом &quot;Варта&quot;
Новую патрульную службу Украины предлагают назвать словом "Варта"
Видео
Все видео
Нардеп рассказал о перспективах региональных языков
Нардеп рассказал о перспективах региональных языков
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
"Не читал, но осуждаю" - про долю нового правопису рассказали в Минобразования
"Не читал, но осуждаю" - про долю нового правопису рассказали в Минобразования
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1755
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4716
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6714
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3042
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Анна Лакиза
Анна Лакиза
01 декабря 2019
Просмотров: 1044
Весілля у кредит
– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, ...
понедельник, 02 декабря 2019 14:20

Чем будет заниматься языковой омбудсмен

  Комментировать
Чем будет заниматься языковой омбудсмен
Княжицкий сообщил, что к омбудсмену смогут обращаться граждане. Фото: "Главком"

Народный депутат Николай Княжицкий рассказал, чем должен заниматься языковой омбудсмен.

"Закон как раз говорит, что уполномоченный должен защищать права граждан, которые хотят общаться на своем родном языке в своей родной стране. Безусловно, вопрос популяризации украинского языка является крайне важным. Для этого существует Министерство культуры. Теперь это Министерство гуманитарной политики и спорта, которое занимается целым рядом различных вопросов и среди них есть популяризация украинского языка", - сообщил он, передает "Украинская радио".

Языковой омбудсмен должен контролировать органы государственной власти. Будет следить за тем, чтобы эффективно выполнялся закон об обеспечении функционирования украинского языка. Граждане смогут обращаться к уполномоченному, если их права будут нарушаться.

"Если, например, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не выполняет своих функций, закрывает глаза на случаи нарушения украинского языка: телерадиоорганизации не ведут трансляции на украинском языке, не соблюдают квоты, которые установил закон для защиты украинского языка, то уполномоченный может давать предписания таким органам и государственным чиновникам для того, чтобы они на украинском языке общались соответствии с действующим законодательством и в соответствии с законодательством их использовали. Но обычные граждане тоже имеют право обращаться к уполномоченному", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ищут человека на должность уполномоченного по защите государственного языка

Уполномоченный может общаться и сотрудничать с Венецианской комиссией.

"У нас есть соответствующие юристы, которых назначает украинское государство, представляющие Украину. Сам уполномоченный непосредственно Украину там не представляет, но давать объяснения всем международным организациям, общаться с ними - да, это одна из функций уполномоченного", - пояснил Княжицкий.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выдвинуло кандидатом на должность языкового омбудсмена завкафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем будет заниматься языковой омбудсмен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Военный присвоил часть государственной казны

Впервые провели уникальную операцию на сердце

Создали Генеральную прокуратуру

Канада и Польша сделали заявления по Украине

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 82298
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 32400
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 24201
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 12321
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 8748
Мова завтра
Минкульт сообщил, кого хочет видеть языковым омбудсменом
Минкульт сообщил, кого хочет видеть языковым омбудсменом Просмотров: 279
Прекращают работу аттестационные комиссии по проверке знаний украинского языка
Прекращают работу аттестационные комиссии по проверке знаний украинского языка Просмотров: 9567
Европейские музеи организуют экскурсии на украинском языке
Европейские музеи организуют экскурсии на украинском языке Просмотров: 585
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
 Просмотров: 585
Определились с кандидатами на уполномоченного по защите языка
Определились с кандидатами на уполномоченного по защите языка Просмотров: 684
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Что думают знаменитости о Крыме и чей он
2
Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
Голосов: 445
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua