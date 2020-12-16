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среда, 16 декабря 2020 13:02

Языковое законодательство могут изменить

2 Комментировать
Языковое законодательство могут изменить
Документы могут позволить писать на других языках. Фото: ВР

17 декабря на пленарном заседании Верховной Рады могут изменить языковое законодательство.

Могут изменить положение об усовершенствовании порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины, сообщает "Переходи на украинский".

К части положения о том, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота является государственный язык предлагают добавить слова "если иное не установлено законом".

"Речь идет не об авиационных правилах, а о каких-либо нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут выдаваться не на украинском языке. Это разрушение одной из базовых статей закона о языке. Научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении отметило, что такое предложение противоречит Конституции Украины. Аналогичную позицию высказал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень", - говорится в сообщении.

Гуманитарный комитет парламента советовал исключить эту норму. Присутствующие на заседании руководители Госавиаслужбы с этим согласились.

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"Однако профильный транспортный комитет неожиданно поддержал принятие проекта 3683 за основу без изъятий. То есть полностью проигнорировал позицию гуманитарного комитета, научно-экспертного управления и языкового омбудсмена. На словах инициаторы такого решения обещают исправить проблему во 2-м чтении. Однако, во-первых, никакой веры этим заявлениям нету, во-вторых, регламент Верховной Рады содержит множество возможностей провалить во 2-м чтении любые изменения", - заявили в сообществе.

Депутаты всех уровней должны придерживаться языкового законодательства. Языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства должен быть украинский. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

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Дата
16
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