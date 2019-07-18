Законопроект о сквернословии должны доработать

Народный депутат 53-летняя Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду проект закона "О противодействии сквернословию". Главной его задачей называет "дематерщинизацию языка". Предлагает создать перечень слов и выражений, которые будут определяться как нецензурная брань.

- Закон касается публичных лиц и средств массовой информации, - объясняет Ольга Богомолец. - Очень часто в текстах одну букву заменяют определенными значками. От этого значение слова не меняется, а просто как будто его нет, но все знают о чем речь. Украинцы никогда не ругались и не употребляли брань "ниже пояса". Для нас характерен совершенно другое измерение ругательства. Давайте возвращаться к ней, ругаться на украинском.

Законопроект предусматривает штрафы за нецензурщину в публичных выступлениях, сообщениях и телеэфире. За нарушение - штраф 680-1275 грн. Возможно альтернативное наказание в виде 40-60 ч. общественных работ или административного ареста до 15 суток.

Через неделю комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики отправил законопроект на доработку.

- Украинское общество не готово к запрету употребления нецензурной лексики в условиях войны и серьезных изменений в государстве, - объясняет заместитель главы комитета Ольга Червакова, 44 года. - Нам говорят, что много ругани. Да, действительно много. Но явлений, которые можно назвать только таким словом, тоже много. Когда суды выпускают на свободу какого беркутовца-людоеда, это не назовешь просто "Ой, беда".