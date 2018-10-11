Телеведущая отказалась перейти на украинский язык

Писательница 49-летняя Лариса Ницой оставила прямой эфир программы "Большой вторник" на телеканале "Ньюз ван" из-за отказа ведущей 30-летней Дианы Панченко переходить на украинский язык. Та начала общаться на русском.

— Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства, — возмутилась в студии Лариса Ницой. — Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском.

— Вы не будете указывать мне, на каком языке говорить, — ответила журналистка. — Этот проект мы ведем на русском. Конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете.

Эфир продолжили без Ларисы Ницой с другими гостями программы.

"Я лишь попросила придерживаться закона. А журналистка в ответ начала скандал, обозвала и проявила пренебрежение, — написала на следующий день на своей странице в соцсети писательница. — Оказывается, предложить общаться на украинском — это несусветное хамство. Поэтому не обижайтесь, что вас будут оплевывать и обзывать. Сами нарвались".