"С родителями не перехожу на украинский"

- Я выросла в городе Черноморске Одесской области. В семье говорили по-русски. С украинским познакомилась в детском саду. Там играли в народные игры, водили "Подоляночку" и пели песни. Тогда же с мамой начали читать сказки на украинском, - рассказывает 26-летняя Валентина Павлушенко из Киева.

Затем по-украински говорила на уроках в школе. На переменах с учителями и сверстниками общались на русском.

- Моя гимназия славится учителями украинского языка и входит в 100 лучших школ Украины по результатам ВНО, - продолжает. - У меня обнаружили талант к изучению украинского. Отправляли на олимпиады. Я доходила до всеукраинских и побеждала. Но в быту оставалась русскоязычной.

Благодаря моим хорошим знаниям языка люди начали просить помочь выполнить домашнее задание, подготовиться к экзамену.

- Почувствовала, что жизнь моя будет связана с украинским. Поступила в Институт журналистики в Киеве. Начала подрабатывать репетиторством, - говорит Валентина Павлушенко. - Как-то задумалась, что язык в соцсетях сейчас важен. Стала писать только на украинском. Тогда русский у меня начала отходить на второй план. Сегодня на нем уже неудобно писать. Все больше говорю на украинском, с дочкой - постоянно. Мне комфортно. Чувствую, что украинский присущ больше, чем любой другой язык. Это какое-то возвращение к истокам.

Несколько недель тому назад у одного из учеников на странице в инстаграме увидела сообщение о регистрации на Мовомаратон - 30-дневную акцию перехода на украинский язык.

- Я зарегистрировалась, чтобы узнать о преодолении психологического барьера, - говорит Валентина. - Все еще не могу перейти на украинский при общении с родителями. Написала об этом психологу, с которым нас познакомили.