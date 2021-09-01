"С родителями не перехожу на украинский"

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
2 Просмотров: 792
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 369
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 207
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 1719
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1593
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 7147
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
2 Просмотров: 2421
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
2 Просмотров: 873
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 288
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4 Просмотров: 342
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 315
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 810
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1845
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 837
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 05:15

"С родителями не перехожу на украинский"

  Комментировать

- Я выросла в городе Черноморске Одесской области. В семье говорили по-русски. С украинским познакомилась в детском саду. Там играли в народные игры, водили "Подоляночку" и пели песни. Тогда же с мамой начали читать сказки на украинском, - рассказывает 26-летняя Валентина Павлушенко из Киева.

Затем по-украински говорила на уроках в школе. На переменах с учителями и сверстниками общались на русском.

- Моя гимназия славится учителями украинского языка и входит в 100 лучших школ Украины по результатам ВНО, - продолжает. - У меня обнаружили талант к изучению украинского. Отправляли на олимпиады. Я доходила до всеукраинских и побеждала. Но в быту оставалась русскоязычной.

Благодаря моим хорошим знаниям языка люди начали просить помочь выполнить домашнее задание, подготовиться к экзамену.

- Почувствовала, что жизнь моя будет связана с украинским. Поступила в Институт журналистики в Киеве. Начала подрабатывать репетиторством, - говорит Валентина Павлушенко. - Как-то задумалась, что язык в соцсетях сейчас важен. Стала писать только на украинском. Тогда русский у меня начала отходить на второй план. Сегодня на нем уже неудобно писать. Все больше говорю на украинском, с дочкой - постоянно. Мне комфортно. Чувствую, что украинский присущ больше, чем любой другой язык. Это какое-то возвращение к истокам.

Несколько недель тому назад у одного из учеников на странице в инстаграме увидела сообщение о регистрации на Мовомаратон - 30-дневную акцию перехода на украинский язык.

- Я зарегистрировалась, чтобы узнать о преодолении психологического барьера, - говорит Валентина. - Все еще не могу перейти на украинский при общении с родителями. Написала об этом психологу, с которым нас познакомили.

Автор: Александр ГАНДЗИЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"С родителями не перехожу на украинский"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 11124
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 7939
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 7147
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 1 Просмотров: 3942
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
8
 Просмотров: 3537
Мова
"Многие люди хотят заговорить, но не могут решиться"
"Многие люди хотят заговорить, но не могут решиться"
"Многие люди на подсознательном уровне понимают, что распространение чужого языка - это угроза"
"Многие люди на подсознательном уровне понимают, что распространение чужого языка - это угроза" Просмотров: 207
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, такого нет"
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, такого нет" Просмотров: 45
"Украинский язык - это возможность, а не наказание"
"Украинский язык - это возможность, а не наказание" Просмотров: 27
"За 15 секунд можно объяснить три правила"
"За 15 секунд можно объяснить три правила" Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
3
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
2
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
2
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Голосов: 457
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть