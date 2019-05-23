Россияне пожаловались на украинский языковой закон в Организацию Объединенных Наций

Делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Пытались представить принятие документа как нарушение Минских соглашений.

"Очередной акт абсурда. Это обращение удивило не только Украину, - пишет представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в "Фейсбуке". - Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Мы наблюдаем за неустанными попытками России маргинализировать ключевую безопасную площадку мира. Превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды".

20 мая Совет безопасности отклонил запрос России о проведении заседания по этому поводу. Чтобы поставить вопрос на обсуждение, в Совете Безопасности ООН не хватило голосов. Из 15 членов Совета за предложение России голосовал Китай, Южно-Африканская Республика, Экваториальная Гвинея и Доминиканская Республика. США, Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша проголосовали против. Индонезия, Кот-д'Ивуар, Кувейт и Перу - воздержались. Для принятия решения России требовалось набрать девять голосов.

- Россия проводит печально известную политику запугивания, - говорит после окончания заседания посол Германии при ООН Кристоф Гойсген. - Мы приветствуем тот факт, что Совет отклонил предложение России рассматривать украинский закон. Он не требует немедленного внимания Совета безопасности, который должен сосредотачивать свои усилия на вопросах мира и безопасности. Этим мы должны заниматься в первую очередь, а не обсуждать внутренние вопросы суверенной страны и члена ООН, который не будет иметь никакого влияния на мир и безопасность в регионе.