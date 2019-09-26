Профессора уволили за отношение к языку

Студентка Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве 31-летняя Полина Кравченко возмутилась позицией относительно украинского языка и государственности преподавателя Виктора Колпакова, 67 лет. Она написала о его антиукраинской лекции в "Фейсбук".

"Этот "учитель" рассказывает, что языка нашего уже и так нет и он нам не нужен, — сообщила Полина Кравченко. — Якобы должны вернуть союз с Россией, потому что это сильное государство с хорошими зарплатами. Сначала я улыбалась, а потом попыталась возразить. Он отреагировал бранью: "Я военный, я полковник, я приказываю тебе — пошла вон!" Я плачу деньги за обучение и поэтому отказалась выходить. Профессор тем временем стал кричать ребятам из группы: "Вытащите эту хамку отсюда силой!" Группа не двигалась, я едва сдерживала слезы".

Оказалось, что Виктор Колпаков учился в российских вузах. В академии провели проверку, которая подтвердила его антиукраинские взгляды. На следующий день профессора отстранили от работы.

— Он пытался оправдаться, что его провоцировали и поэтому погорячился. Как бы там ни было, его позиция вредна для всей академии, и мы его уволили, — сообщил ректор 67-летний Николай Курко.

Преподавателя внесли в базу врагов Украины "Миротворец". Его деятельность называют "преступлением против национальной безопасности".