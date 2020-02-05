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четверг, 06 февраля 2020 00:40

Киевлянка заставила чиновников говорить на государственном

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Киевлянка 38-летняя Ольга Хижняк заставила работников Государственной миграционной службы общаться на украинском.

"Пришла забрать документ. Ни слова на государственном языке. Я обращалась к сотрудникам на украинском - ответы получала на "узком языке", - написала она в Фейсбук.

Женщина пошла к руководителю учреждения.

"Вежливо спросила, как мне поступить в таком случае, — рассказывает. — Сразу же обращаться с жалобой к уполномоченному по защите языка или начать с устной просьбы? Руководитель повела меня к подчиненным и жестко приказала им говорить на государственном языке.

И, о чудо! Все сотрудники моментально начали петь на соловьином чисто и красиво. А главное, посетители все как один начали говорить на государственном! То есть, "русскоязычному населению" нужен "волшебный пинок", чтобы начали уважать собственную страну. И себя в ней. Языковой закон нам в помощь!"

Автор: Игорь ШЕВЧУК
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