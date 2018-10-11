"Язык для меня — как окоп. Должна оборонять его"

— Всю жизнь разговаривала на русском, но в 2008-м произошел перелом в моем сознании, и я перешла на украинский. Тогда Россия напала на Грузию. Для меня это был шок, — рассказывает 60-летняя Татьяна Семенова из поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района на Одесчине.

— Из документальных фильмов узнала, что военному вторжению предшествовала информационная кампания. Россияне свое влияние начинают с языка. Задумалась, что у нас в этой области ситуация тоже критическая, и можем быть следующими. Поделилась с мужем. Он ответил, что между нашими народами войны никогда не будет. После 2014-го не хочет об этом говорить.

Чтобы перейти на украинский язык, начала читать книжки и смотреть телепередачи на украинском.

— Разговаривать начала легко, как только приняла решение. Сначала получалось немного коряво — суржиком, но я старалась. Сложнее было по десять раз объяснять свой выбор другим. Теперь желающих перейти на украинский стало больше, но не у всех это так быстро выходит. Мой муж россиянин, ему трудно. Сын и невестка — русскоязычные. А вот их дочка десятиклассница Саша согласилась перейти со мной на украинский. Но думает еще на русском, ввиду интернета и телевидения. Дочка Аня общается на украинском. Преподает в Одесском университете. Там рассадник "русского мера", но она не боится выделяться. Ее сын третьеклассник Глеб еще и меня учит. Я разговариваю как умею, а он владеет грамотным языком со школы — у них хороший директор и коллектив.

В первую очередь убедила изменить язык свою маму.

— Ей 83 года. Когда начала обращаться к ней на украинском, в ответ слышала русский, — вспоминает. — Тогда я попросила отвечать на украинском. Она упиралась — мол, всю жизнь прожила так, а теперь нужно меняться. А я говорю, представь свою маму или бабушку. Им не только язык, но и вместо Бога — Ленина со Сталиным навязали, вместо украинских названий — российские. Мама согласилась и защебетала по-украински.

Пять лет назад Татьяна Семенова вышла на пенсию. Работала администратором в ресторане. С коллегами и клиентами тоже перешла на украинский. Все восприняли это как должное.

— Чтобы перейти на украинский, нужно не бояться разговаривать. Мне сначала не было с кем, — говорит Татьяна Федоровна. — Знала, что выходит не совсем грамотно, поэтому иногда возвращалась к русскому. Теперь говорю абсолютно свободно, и когда ко мне обращаются по-русски, отвечаю только на украинском. Чувствую себя солдатом, который противостоит оккупации. Язык для меня — как окоп. Должна оборонять его.

Однажды моя знакомая впервые услышала, как я разговариваю на украинском, и говорит: "Таня, прекрати немедленно. Противно слушать. Тебя это не идет". Меня это поразило. Как можно такое сказать человеку о его родном языке. В то же время это еще больше вдохновило общаться на украинском.

Украинизация жизни — основное задание власти. Между тем политики манипулируют языковым вопросом — пытаются усидеть на двух стульях. А люди зависимы от телевидения и, как трамваи, "котятся по рельсам". Нам нужно уважать свое государство и помнить, что во всех успешных странах общаются родным языком. Сколько бы нас не было, а без языка и культуры можем исчезнуть как народ. Нужно читать, смотреть и слушать украиноязычные продукты.

На украинском нужно обязательно разговаривать с детьми. Образование не справляется с этим. Во многих школах и дальше царит русский. Позицию толерантного отношения к языкам нацменьшинств и их защиты малороссы используют, чтобы закрепить статус русского. В своей стране имеем единственное место в мире, где можем свободно разговаривать на родном языке. Каждое нацменьшинство имеет родину, где их язык сохранится. А нам некуда ехать.

Не могу смолчать в магазинах, когда обслуживают на русском. Прошу переходить на украинский. Кто-то с пониманием относится, а кого-то нужно убеждать. В целом у людей появляется осознание важности государственного языка. Это очень приятно. Удивляет мнение, что нужно сначала победить коррупцию, а потом уже учить язык. Все следует делать одновременно. Потому что это наше пространство.