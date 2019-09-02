"Животноводство никогда не было выгодным. Почти все деньги идут на корма"

- Разводить оленей начали из-за рогов. Из них производят лекарства для повышения трудоспособности, — говорит 57-летний Михаил Бугаш, владелец единственной в Украине оленьей фермы между селом Липча и Иза Хустского района Закарпатской области.

— Рога продаем Тернопольской фармацевтической фабрике. Приезжают их представители. Взвешивают, смотрят и назначают цену. Она постоянно меняется. Платят в среднем 500 гривен за 100 граммов. Впервые олени сбрасывают рога в 4 года. Впоследствии ежегодно в конце лета спиливаем специальным станком. Вырастают за два месяца где-то на 5 сантиметров. Длина у взрослого самца может достигать более метра. Животным без рог безопаснее. Когда дерутся, то меньше травмируют друг друга. Чаще всего такое происходит в ноябре и декабре. Тогда в стае появляется вожак и начинается сезон спаривания.

Ферма занимает 57 га. Там живут до 350 оленей.

— Скармливаем за год по 50-60 тонн сена и зерна. Для животных есть три пруда, пастбище и лес, — продолжает Михаил Бугаш. — Территория ограждена. Имеем пять работников. Ежедневно кто-то из них проверяет, нет ли прорывов сетки. Пока ни один олень не убегал. На ферме они живут дольше. Если в природе — до 14 лет, то у нас более 20. Привыкли к людям. Кормим их дважды в день. Они узнают работников, бегут навстречу. Клички есть лишь у десяти оленей. Животноводство никогда не было выгодно. Почти все деньги идут на корма. Государство нам не помогает. На европейский рынок не можем выйти. Надо иметь большее стадо.

С 2003 года к нам начали ездить туристы. Экскурсия для взрослых стоит 20 гривен, детей — 10. Воспитанников интернатов, инвалидов пускаем бесплатно. Попасть на ферму можно ежедневно с 9:00 до 18:00. В воскресенье выходной. Какой-то особой программы для туристов нет. Оленей можно гладить. Кормить разрешаем из-за забора. У этих животных развит инстинкт самосохранения. Можно получить пинок, если зайти к ним на территорию без гостинца. Продаем сухари по 5 гривен, чтобы люди кормили животных. Олени еще любят кукурузные палочки, яблоки. Увидеть стадо можно дважды в день: около восьми утра и около семи вечера. Самым спокойным оленям рога не срезаем. Они свободно ходят по ферме. Один из любимцев туристов - олень Борис. Любит обниматься и фотографироваться. Самый Старый - Малыш. Ему 21 год. Посетителей не боится, любит детей. Не все олени на ферме ручные. Есть и задиры, но еще никогда не нападали.