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четверг, 27 июня 2019 06:45

Жителей "хрущевок" будут переселять в новые квартиры

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Министерство регионального развития и строительства подготовило новую редакцию законопроекта "О комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда". Жителей "хрущевок" и аварийных домов не будут переселять, пока для них не построят новое жилье. Вместо него люди смогут взять денежную компенсацию. Тем, у кого не будет возможности самостоятельно переехать, обещают помощь.

Устаревшее жилье будут реконструировать за счет средств инвесторов застройщиков. Последних будут искать местные органы. Также деньги будут выделять из государственного и местных бюджетов.

Законопроект вскоре передадут на рассмотрение и согласование в органы исполнительной власти. Далее его рассмотрит Кабинет министров. Если документ примут, то он заработает через два года после официального опубликования.

- Фактически ничего не изменилось. Логично, что застройщик перед тем как выселять людей, должен обеспечить их временными квартирами, равноценными старому жилью. Только тогда можно сносить или реконструировать аварийные дома, - говорит руководитель правового комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита, 42 года.

- В Украине более 40 процентов жилого фонда надо обновлять. Это прежде всего советские "хрущевки" и пятиэтажки. Такое жилье аварийное и опасное. Чтобы реконструировать его, надо найти застройщика и деньги. Это возможно, если инвестору дать возможность заработать. Например, на месте старых пятиэтажек позволить возводить многоэтажные новостройки. Тогда часть квартир получат жители "хрущевок", часть застройщик продаст. Кроме того, необходимо государственное кредитование на лояльных условиях. Застройщики не берут кредиты, потому что они дорогие.

Правда, финансирование понадобится не только на реконструкцию устаревшего жилья, но и на строительство квартир, куда временно переселят людей. Надо понимать, что последние строят только в промышленных зонах определенного района. Других свободных территорий нет. Кроме того, вопрос в стоимости недвижимости. Владелец старой квартиры может оценить ее в 50 тысяч долларов, а застройщик будет настаивать, что жилье стоит только 40. Кому верить? Нет единого реестра с определенными рыночными ценами.

- Если заговорили о реконструкции "хрущевок", значит, скоро выборы. Такую тенденцию видим с 1996-го. Уже тогда искали возможности обновить устаревшее жилье, - говорит 49-летний Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью. - В то же время у нас есть соответствующий закон, который приняли в 2006-м. Его нормы до сих пор не выполняют. По нему жителям старых квартир должны предложить новые - площадью больше на 50 процентов. Кроме того, чтобы начать реконструкцию, надо 100-процентное согласие жителей. Его предлагают уменьшить до 75 процентов. В то же время лучший вариант - это 50 процентов плюс один. Ведь убедить всех практически нереально. Всегда найдется тот, кто родился и хочет умереть в этом доме. Кроме того, в законе прописано, что жителей должны отселять в пределах района. Скорее всего, у города не хватит этого маневренного фонда.

Реконструкция старого жилья - дело недешевое. Прежде всего нужно полностью менять коммунальные сети. Это огромные деньги. А инвесторы не спешат вкладывать средства в это. Чтобы привлечь их, необходимо обеспечить неприкосновенность права собственности в Украине, гарантировать защиту инвестиций и уменьшить коррупционную составляющую хотя бы вдвое.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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